Wesley treina como titular em Brasília; veja o provável Brasil para enfrentar a Argentina

Wesley pode ser uma das novidades do Brasil para o clássico desta terça-feira contra a Argentina, às 21h, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026. O lateral-direito ganhou a posição de Vanderson no treino deste domingo à tarde no Mané Garrincha, o penúltimo antes da viagem para o jogo no Monumental de Núñez.

O Brasil treinou assim: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Vinícius Junior. Bento assumiu o lugar do lesionado Alisson. Murillo herda a vaga de Gabriel Magalhães. No meio, André entra no lugar do suspenso Bruno Guimarães e Joelinton ocupa o espaço de Gerson. A novidade é a ausência de um camisa 9. Savinho entra no ataque.

A atividade foi aberta à imprensa durante 15 minutos. Na sequência, os portões foram fechados para o trabalho reservado de Dorival Júnior. Ausente na atividade de sábado, o melhor do mundo, Vinícius Júnior, voltou a trabalhar com bola. O Brasil volta a treinar nesta segunda-feira, no Mané Garrincha, às 10h, e depois embarca em voo fretado para Buenos Aires, a capital argentina.

Enquanto Dorival Júnior aposta no jogo de esconde, os atuais campeões da Copa do Mundo fazem menos suspense. A um ponto da classificação para defender o título em 2026, o time de Lionel Scaloni está praticamente escalado: Martinez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul e Mac Allister; Simeone, Enzo Fernandez e Thiago Almada; Julian Alvarez.