Piloto brasiliense de 9 anos vence título internacional de kart nos EUA

Álvaro Medeiros colocou o DF no topo do pódio ao ser campeão da Florida Winter Tour, nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)

O Distrito Federal segue como um celeiro de talentos para o automobilismo brasileiro. No último domingo (23/3), o jovem Álvaro Medeiros, de apenas 9 anos, conquistou o primeiro título internacional da carreira ao se sagrar campeão da Florida Winter Tour Rok Cup USA, nos Estados Unidos. O brasiliense ficou com o troféu da categoria Micro e garantiu vaga no mundial organizado pela Rok Cup.

A competição funciona com três corridas ao longo de três meses e Álvaro começou com o pé direito logo na primeira etapa, em janeiro, vencendo a corrida no Orlando Kart Center, na Flórida. Depois, em fevereiro, ele terminou em segundo no mesmo palco. Por fim, no último domingo, já no Speedsportz Racing Park, no Texas, ele repetiu o segundo lugar e confirmou o título da categoria de 7 a 10 anos.

“Esse título foi muito importante para mim, porque deu vaga grátis para o mundial da Rok e para outro em Las Vegas, além de outras coisas, como gasolina e pneu. Queria também agradecer a todo mundo que me apoiou, principalmente minha família e minha equipe”, contou ao Correio.

Com sonho de correr na Fórmula 1, Álvaro desponta como um novo talento no Distrito Federal para seguir passos de nomes como Felipe Nasr, brasiliense que pilotou na elite do automobilismo em 2015 e 2016. Desde 2021, ele tem nos bastidores o apoio do chefe de equipe Alex Grigoletto e do telemetrista Jeison Teixeira para desenvolver as técnicas de pilotagem e crescer como piloto.