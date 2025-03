Brasília será sede do Mundial de Marcha Atlética em 2026

A cidade do medalhista de prata Caio Bonfim amanheceu com um presente antecipado de 65 anos. Brasília foi escolhida na manhã desta terça-feira para receber uma etapa do Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026.

A capital do país disputava o direito com Samborodón, no Equador, e Varsóvia, na Polônia. A vitória do Distrito Federal foi anunciada pelo presidente da World Athletics, Sebastian Coe, em uma entrevista realizada em Pequim, na China.

Brasília é um dos celeiros da marcha no país. Além de Bonfim, Max Batista e Gabriela Muniz treinam na cidade, além de outros talentos forjados no Centro de Marcha Atlética de Sobradinho (CASO).

A Esplanada dos Ministérios será o palco do evento com apoio da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Brasil se torna o primeiro país do hemisfério sul a receber a maior competição de Marcha Atlética do mundo. De acordo com a nota publicada pela CBAt, o Campeonato Mundial de Marcha Atlética será realizado em 12 de abril de 2026, em percurso a ser montado na Esplanada dos Ministérios, com passagem pela Catedral, Museu Nacional da República e a Livraria Nacional.

O slogan usado na candidatura foi: "Brasília, ready to walk with the world" (Brasília, pronta para marchar com o mundo). Na proposta, um vídeo apresentou a capital como uma cidade única, com um plano urbano e arquitetônico modernos, integrada por largas avenidas, parques e espaços abertos, aeroporto internacional, rede hoteleira grande e com acesso fácil ao local de competição, com segurança.

"Brasília está pronta para caminhar com o mundo. Nossa cidade reúne todas as condições para sediar um evento do porte do Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Somos a capital do Brasil, temos infraestrutura esportiva, logística eficiente, segurança e um cenário icônico para a competição.

Além disso, somos a terra de Caio Bonfim, nosso medalhista olímpico e referência na modalidade. A recepção calorosa do público brasileiro e a tradição esportiva do Distrito Federal fazem de Brasília a escolha ideal para esse grande evento", disse Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, em entrevista ao site da CBAt.

























*Com informações da Confederação Brasileira de Atletismo