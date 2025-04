Candangão 2025: FFDF premia e divulga o time ideal da competição

Onze ideal do Candangão 2025 contou com jogadores de cinco equipes diferentes, ou seja, metade dos clubes participantes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A 50ª edição profissional do Campeonato Candango de Futebol está oficialmente encerrada. Na noite desta segunda-feira (31/3), no centro cultural Pontão, no Lago Sul, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) realizou a festa de gala da competição local e elegeu o 11 ideal de toda a disputa. O torneio encerrada no último sábado (29/3), com o 14° título doméstico do Gama, após vitória diante do Capital.

Foram justamente os dois finalistas os donos do maior número de representes na equipe ideal do Candangão. O Periquito contou com o goleiro Renan Rinaldi; o zagueiro Pedro Romano; o volante Moisés; e o meia-atacante Willian Júnior. O principal destaque ficou justamente com o arqueiro. Renan defendeu três pênaltis nas disputas da marca da cal. A performance foi determinante para a conquista da taça.

O Capital também teve dois na defesa. O zagueiro Éder Lima e o lateral esquerdo Mattheus Silva foram os escolhidos. Além disso, também celebrou as escolhas do atacante Matheusinho, um dos artilheiros do torneio, com cinco gols, ao lado de Pipico (Sobradinho) e Vitor Xavier (Samambaia), e o treinador Marcelo Cabo, recém-desligado da equipe.

Também foram escolhidos para o plantel o lateral-direito Netinho e o volante Gabriel Galhardo, do Brasiliense; e os atacantes Felipe Clemente e Vitor Xavier, atletas de Ceilândia e Samambaia, respectivamente. Também houve espaço para outras premiações. O zagueiro do Gama Pedro Romano foi eleito como o craque da galera. O goleiro Léo Teles, do Real Brasília, ganhou como jogador revelação. Campeão candango junto ao Periquito, Luiz Carlos Souza foi homenageado, embora não tenha comparecido ao evento.

Também foram premiados os funcionários de arbitragem. Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa foi o melhor árbitro. Árbitra Assistente Fifa, Leila Naiara da Cruz também levou homenagem para casa. Como melhor Assistente 2 e melhor quarto Árbitro, venceram Lehi Sousa Silva e Maricleber Cardoso, respectivamente.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima