Fluminense acerta a contratação do técnico Renato Gaúcho

Após a demissão de Mano Menezes, o Fluminense foi rápido no mercado e acertou a contratação do técnico Renato Gaúcho para a sequência da temporada. Identificado com o clube e autor do histórico gol de barriga contra o Flamengo, em 1995, o novo comandante iniciará sua sexta passagem pelo Tricolor de Laranjeiras. A informação é do portal “ge”.

Ao longo das últimas horas, o clube carioca e o treinador chegaram a um denominador comum em relação à questão salarial. Ainda nesta quinta-feira (3), haverá uma reunião para discutir o tempo de contrato, que deve ser até o fim de 2025, com uma cláusula de renovação.

Essa, portanto, será sexta passagem de Renato no comando da equipe de Laranjeiras. Afinal, ele conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e também foi vice-campeão da Libertadores em 2008, contra a LDU, do Equador. Além disso, tem muita identificação com o clube desde a época de jogador, quando marcou o eterno gol de barriga em 1995.

O profissional está no Top 5 de treinadores que mais comandaram o clube carioca. Ao todo, ele esteve à beira do campo em 202 partidas, atrás apenas de Ondino Vieira (302), Abel Braga (352) e Zezé Moreira (482). Fernando Diniz, campeão da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte, completa a lista, com 190 partidas no comando da equipe. A informação é baseada nos números do portal de estatísticas “fluzao.info”.

Olho na agenda do Tricolor

O intuito da diretoria era já ter um novo comandante para a partida contra o Bragantino, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Por fim, vale lembrar que a estreia foi com derrota pro 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, que acarretou a demissão de Mano Menezes.

