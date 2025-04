Brasil busca "revanche" em amistoso contra os Estados Unidos

Após abrir o ano com a derrota por 2 x 0 para os Estados Unidos, a Seleção Brasileira feminina volta a enfrentar as norte-americanas pelo último amistoso desta Data Fifa. Nesta terça-feira (8/4), Amarelinha entra em campo às 23h30, no PayPal Park, em San José, na Califórnia, em busca da primeira vitória em 2025. O confronto terá transmissão da Globo e do SporTV.

Mesmo com a derrota no sábado (5/4), o técnico Arthur Elias avaliou positivamente a atuação brasileira. As medalhistas de prata nos Jogos de Paris-2024 sofreram o primeiro gol aos cinco minutos do primeiro tempo e, na etapa final, sofreram o 2 x 0, de pênalti.

“Tivemos um gol no começo, em uma falha que não podemos cometer. Fomos bem no primeiro tempo, criamos chances de gol, duas oportunidades claras, com Amanda Guttieres e Gabi Portilho. A gente teve bastante volume de jogo, bons momentos no primeiro tempo. Foi um jogo bastante equilibrado. Depois do pênalti, foi uma atuação abaixo do esperado, a equipe perdeu a concentração”, analisou Arthur Elias.

“Enfrentamos a atual campeã olímpica, a número 1 do ranking. Portanto, vejo o saldo como positivo não só pelo desempenho, como para essas avaliações, positivo para o processo. Vamos rodar o time agora no outro jogo, para dar oportunidade às demais atletas convocadas”, completou o dono da prancheta.

Com a provável mudança no time titular, o Brasil entrará em campo buscando reverter o retrospecto negativo que tem contra as estadunidenses. As seleções se enfrentaram 33 vezes em jogos amistosos, Olimpíadas e Copas do Mundo. O retrospecto é positivo para os Estados Unidos, com 26 triunfos, quatro empates e três vitórias das brasileiras.

Programe-se

Estados Unidos x Brasil

Quando: Terça-feira (8/4), às 23h30

Onde: PayPal Park, em San José, na Califórnia

Transmissão: Globo e SpoTV