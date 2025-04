Maratona Brasília: corredores se preparam para desafio; veja como participar

A 20 dias do aniversário de Brasília, os atletas entram na reta final de treinos para a Maratona Brasília 2025, evento oficial da programação da celebração dos 65 anos da capital com o apoio do Correio.

O corredor Rafael Stremel, de 34 anos, participará da competição pela segunda vez no Desafio JK 21k + 21k. O atleta conta como a corrida se tornou uma ferramenta fundamental na vida dele e como a prova o ajudará nos preparativos para a Maratona do Rio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Rafael começou na corrida com apenas um objetivo: perder peso. Em 2021, o brasiliense estava chegando aos 30 anos de idade e pesava quase 100 kg. O sobrepeso na balança e o apoio de dois amigos que praticavam o esporte o motivavam a iniciar. No primeiro momento, correr era apenas uma forma encontrada por Rafael para se manter ativo. Ao decorrer do tempo, tomou gosto. Evoluiu e percebeu: ele era melhor do que imaginava na corrida.

Hoje, o atleta enxerga a prática da corrida como algo essencial na vida e na rotina e considera parte de um compromisso inegociável. Os treinos fazem parte da semana, em média quatro vezes. Para Rafael, os momentos mais difíceis na corrida são dois: o começo, quando o corpo ainda está muito fora de forma e se adaptando à novidade, e a contusão, quando é necessário parar de correr e iniciar o tratamento. "Em uma lesão, eu cheguei a pensar em parar de correr, mas me recuperei e hoje estou bem", relatou.

Mesmo tendo participado de inúmeras provas, para o corredor candango, o frio na barriga é a mesma da estreia. "A experiência da primeira corrida foi única, ver outras pessoas que também praticam a modalidade juntos é algo impactante", afirmou. Focado na Maratona Brasília 2025, Rafael participará da prova pela segunda vez. Ele competirá no Desafio 21k 21k, duas meias maratonas no domingo (20) e na segunda-feira (21). Nesse trajeto, caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha.

Encarar o Desafio de duas meias maratonas foi visando à próxima prova da agenda dele: a Maratona do Rio de Janeiro. O circuito no aniversário de Brasília será para o corredor um treinamento para a a prova carioca, na qual está inscrito nos 21km no sábado e mais 42 km no domingo. "Acredito que será um ótimo teste para sentir como está o meu corpo para esse desafio do Rio de Janeiro", comentou.

Com prazer de correr, Rafael analisa a importância do exercício físico. "Acredito que tem dois fatores muito importantes nesse movimento: as pessoas estão cuidando mais da saúde e a corrida é um dos esportes mais acessíveis e fáceis de praticar. E a sensação de pertencimento a uma comunidade, a comunidade da corrida, é muito unida e acolhedora, então isso incentiva novas pessoas a aderirem à modalidade", exalta o atleta.

O esporte vem tomando conta das ruas do Distrito Federal. Em 2024, a Maratona Brasília reuniu mais de cinco mil atletas nas ruas da Esplanada dos Ministérios, os três primeiros corredores levaram para casa uma premiação em dinheiro pela colocação. A programação promete novamente reunir milhares de corredores para comemorar o aniversário de Brasília. As inscrições ESTÃO abertas até o PRÓXIMO dia 15 (terça-feira) e dará direito ao kit da corrida, com a camiseta, ecobag, número de peito e a medalha após a prova.

Leia também: GDF anuncia Maratona Brasília em programação do aniversário da capital

Na temporada passada, a prova principal masculina foi vencida por Luís Felipe Leite Barboza. O atleta formado em Ceilândia cruzou a linha de chegada em 2h32min03s. Na versão feminina da competição, o título ficou com Juliana Pereira da Silva com o tempo de 3h18min02s.

Maratona Brasilia 42km (foto: Valdo Virgo)

Serviço:

Inscrições para Maratona Brasília devem ser feitas diretamanete no site

Prazo para inscrição segue até o dia 15 de abril

As corridas estão previstas para os dias 20 e 21 de abril

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima