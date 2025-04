F1: Tudo sobre o GP do Bahrein, quarta corrida da temporada de 2025

Verstappen acirrou a briga com Norris pela liderança do campeonato após vitória no GP do Japão de Fórmula 1 - (crédito: AFP)

Não deu nem tempo de descansar e a Fórmula 1 está de volta neste fim de semana para o Grande Prêmio do Bahrein, quarta etapa da temporada de 2025 e segunda parada da rodada tripla de abril. Os pilotos desembarcam no Oriente Médio com o campeonato equilibrado e apenas 13 pontos separando o top-3. Depois de três corridas na madrugada, desta vez os horários ficam melhores para o público brasileiro e a atividade inicial é o primeiro treino livre, nesta sexta-feira (11/4), às 8h30. A classificação será às 13h de sábado (12/4) e a largada da corrida às 12h de domingo (13/4). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

A expectativa no GP do Japão era pela estreia de Yuki Tsunoda na Red Bull, mas quem roubou os holofotes foi Max Verstappen. O tetracampeão teve um fim de semana brilhante e venceu de ponta a ponta para mostrar o motivo de não poder ser descartado da briga pelo título, mesmo com um carro inferior às McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.

O piloto britânico, inclusive, teve um novo atrito com o holandês, alegando que foi espremido para a grama ao tentar uma ultrapassagem na saída dos boxes. Resta saber se, com disputas mais parelhas, o clima entre os dois vai voltar a esquentar, assim como no ano passado.

Ainda devendo melhores resultados, a Ferrari promete atualizações nos carros de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Do outro lado, quem está surpreendendo é a Williams. Em três provas, a equipe somou 19 pontos, dois a mais que em todo o ano de 2024. Até por isso, a esperança é de outro bom desempenho, principalmente por Carlos Sainz ter anotado o melhor tempo da pré-temporada justamente no Bahrein.

Único brasileiro do grid, Gabriel Bortoleto também tem boas memórias no país. Foi lá que ele venceu a primeira prova principal na estreia pela Fórmula 3 e pode aproveitar o conhecimento da pista a favor de um bom resultado na elite. Além dele, Felipe Drugovich é mais uma dose de Brasil no grid neste fim de semana. O paranaense de 24 anos foi confirmado para pilotar no primeiro treino livre no lugar de Fernando Alonso na Aston Martin como parte do plano da FIA que obriga as equipes a cederem quatro sessões para calouros.

O principal desafio de todos os times será o calor. As temperaturas quentes no país do Oriente Médio dificultam a vida dos pilotos e dos carros, gerando problemas principalmente na refrigeração do motor.

Depois da corrida no Bahrein, a Fórmula 1 segue para a última parada da rodada tripla e retorna em 20 de abril, para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah. A largada será às 14h. Norris lidera o campeonato de pilotos, com 62 pontos, seguido por Verstappen (61) e Piastri (49). A McLaren está na frente entre os construtores, com 111, na frente de Mercedes (75) e Red Bull (61).