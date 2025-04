De brucutus a criativos e letais: volantes se reinventam no Brasileirão

A Série A do Campeonato Brasileiro está vivendo uma fase de reinvenção dos volantes. Esqueça aquela posição na qual os "brucutus" destacavam-se somente por pararem os avanços dos adversários. Agora, a importante posição do meio-campo joga bola, mostra qualidade e até contribui com gols. Nos oito jogos de hoje da elite nacional, cada time conta com uma peça do tipo, mas dois duelos chamam a atenção: às 18h30, Marcos Antônio e Marlon Freitas atuam como protagonistas em Botafogo x São Paulo; uma hora depois, Internacional e Palmeiras terão o encontro de Bruno Henrique e Richard Ríos, enquanto Corinthians e Fluminense opõem Carrillo e Matheus Martinelli.

A evolução técnica dos volantes brasileiros é embasada por uma corrente europeia em alta nos últimos anos e não é preciso ir muito longe para encontrar formações de meio-campo compostas apenas por jogadores com trato fino da bola. Durante oito temporadas, Busquets, Xavi e Iniesta encataram o mundo com a camisa do Barcelona e conquistaram 21 gols. Casemiro, Kroos e Modric causaram efeito parecido com o destaque construído pelo Real Madrid. Em 2019, o supertime campeão mundial do Liverpool contava com os serviços de gala de Henderson, Fabinho e Keitá. Nesses trios, os jogadores de contenção esbanjavam categoria.

A largada da Série A do Campeonato Brasileiro mostra como os jogadores da posição estão mais íntimos da bola. Bruno Henrique e Richard Ríos, por exemplo, marcaram gols por Internacional e Palmeiras. Luis Mandaca (Juventude), Erick (Bahia), Diego Pituca (Santos), Fausto Vera (Atlético-MG), Emiliano Martínez (Palmeiras), Eric Ramires (Bragantino), Edenílson (Grêmio) são outras peças com característica apurada de contenção presentes na lista de artilharia da competição nacional após três rodadas completas. Enquanto Marcos Antônio constrói uma história sólida de titularidade no São Paulo, Marlon Freitas teve grande destaque no 2024 vitorioso do Botafogo e tem status de ídolo.

A versatilidade é outro atributo presente na ficha de vários volantes presentes no futebol brasileiro. Carrillo atuou até como atacante ao longo da carreira e, no Corinthians, tem espaço absoluto posicionado na zona central do gramado. Cria do Fluminense, Martinelli chamou a atenção até de Pep Guardiola, mentor do meio-campo brilhante do Barcelona, durante a final do Mundial de Clubes de 2023. A revelação foi feita neste ano pelo ex-jogador da posição Felipe Melo. "O torcedor do Fluminense precisa ter um pouco mais de gratidão por ele e começar a entender esse jogador. Foi o único atleta no Mundial que o Guardiola perguntou "quem é esse?". O Fernando Diniz, inclusive, brincou que ele passou de ano, "daqui pra frente, é só subir", disse o agora comentarista.

Pulgar, do Flamengo, e Lucas Romero, do Cruzeiro, são outros "primeiros volantes" com o atributo a mais de qualidade. Técnico do rubro-negro, Filipe Luís, inclusive, vê o chileno a nível de Barcelona. "Para mim, o meio-campo é o coração do meu time, são os jogadores mais importantes e eu preciso muito deles. O futebol de dois volantes que jogam se comprometendo e penetrando tanto na área cresce individualmente", avaliou o treinador da nova geração de profissionais do futebol brasileiro.

Nesta rodada, preste atenção neles. Enquanto os clubes buscam pontos para se consolidarem nas principais brigas do Brasileirão (veja classificação e rodada acima), os volantes terão papel primordial não apenas na contenção de jogadas adversárias, mas também na construção — e até na finalização — das tramas armadas em campo. O cardápio valioso de destaques da posição está à mesa. Agora, cabe aos torcedores usufruírem da vasta qualidade proporcionada pelos volantes no processo de reinvenção da posição no futebol nacional.