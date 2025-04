Com gols de Pedro, Flamengo goleia o Juventude e lidera o Brasileirão

O Flamengo venceu com autoridade o Juventude nesta quarta-feira no Maracanã. Com um placar elástico, o Rubro-negro goleou a equipe do Rio Grande do Sul por 5 x 0. A partida contou com um show à parte de Arrascaeta e Pedro. O uruguaio deu duas assistências e ainda fez um gol, já o atacante marcou duas vezes. Pulgar, Danilo e Plata também marcaram seus nomes na brincadeira.

Logo no início do jogo, o Flamengo mostrou que iria atropelar o adversário. Aos 6 minutos, a primeira chance. Arrascaeta recebeu um passe na entrada da área e chutou raspando o gol do goleiro Gustavo. Aos 12, o primeiro gol.

Em falta no corredor direito, Arrascaeta cruzou na medida para o Pulgar marcar de cabeça. Aos 17 minutos, Gerson encontrou Plata em velocidade e o equatoriano cavou na frente do goleiro para ampliar.

Quatro minutos depois, em lance muito parecido com primeiro gol, Arrascaeta cobrou de novo, agora para Danilo balançar as redes. Ainda deu tempo de Léo Pereira e Michael desperdiçarem suas chances, senão o placar seria maior.

Leia também: Barça e PSG provam que há vida sem Neymar

Na etapa final, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas mesmo assim continuou controlando as ações e tomando conta da partida. Não a toa, aos 10 minutos, Arrascaeta recebeu uma bola na entrada da área, deslocou o goleiro e aumentou o marcador para 4 x 0.

Aos 25 minutos, o gol que a torcida do Flamengo tanto esperava: Pedro marcou de cabeça e desencantou pela primeira vez desde que voltou da grave lesão no joelho. Logo depois, Pedro sofreu um pênalti, cobrou, o goleiro defendeu e no rebote, marcou mais uma vez.

Com 6 x 0 no placar, o Flamengo faz a maior goleada do campeonato até agora. No próximo sábado volta a campo contra o Vasco, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.