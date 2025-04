Medley prolonga patrocínio ao COB para o ciclo de Los Angeles-2028

Presidente da Sanofi Brasil, Fernando Sampaio (E) esteve ao lado do presidente do COB, Marco La Porta e das ginastas Julia Soares e Lorrane Oliveira (D) - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Rio de Janeiro — Engajado na saúde dos atletas, o Comitê Olímpico do Brasil fechou novo acordo de patrocínio com a Medley, nesta quarta-feira (16/4). O apoio da farmacêutica à entidade esportiva foi prolongado para o ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028.

“A renovação da parceria com a Medley é um marco significativo para o COB, reafirmando nosso compromisso conjunto com a promoção da saúde integral através do esporte. Desde o início da parceria em 2023, temos alcançado resultados notáveis, como o aumento no investimento em comunicação e o apoio individual a atletas olímpicos”, discursou o presidente do COB, Marco Antônio La Porta.

“Estamos entusiasmados em continuar essa jornada de sucesso e inovação rumo ao próximo ciclo olímpico desde o início, o que só reforça esse comprometimento da marca com o esporte brasileiro”, emendou o dirigente.

“Temos orgulho de sermos um dos pioneiros no mercado de genéricos e a primeira indústria farmacêutica a apoiar o esporte olímpico brasileiro, nos unindo a parceiros que compartilham dos mesmos valores que os nossos, como é o caso do COB. Com a missão de democratizar o acesso à saúde por meio do equilíbrio entre saúde física e mental, estamos entusiasmados em dar início a mais um ciclo olímpico ao lado de grandes talentos”, celebrou Valéria Borghi, Gerente Sênior de Estratégia e Branding na Medley.

O COB ensaia outras jogadas em prol da saúde e do bem-estar dos atletas. Em maio, lançará o curso “Saúde Mental no Esporte”, uma iniciativa do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço educacional da entidade. Voltado a atletas, treinadores, integrantes de equipes multidisciplinares, gestores e demais envolvidos com o esporte, as aulas visam apresentar as principais desordens relacionadas à saúde mental, identificar fatores de predisposição e manifestações em atletas de alto rendimento, além de oferecer ferramentas práticas para prevenção e cuidado.

Em Paris-2024, foram conduzidas 247 ações na área da saúde mental, entre orientações, sessões com atletas, intervenções em treinos e suporte em competições. A atuação abrangeu 14 modalidades olímpicas e envolveu não só o cuidado direto com os atletas, mas também o gerenciamento de equipes e orientação técnica.

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos e patrocinadora do COB desde 2023. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante o evento no Centro de Treinamento do Time Brasil, foi realizada uma roda de conversa sobre saúde mental no esporte de alto rendimento. Participaram: as atletas Julia Soares e Lorrane Oliveira; a Dra. Ana Corte, chefe médica do COB; e Carla Di Pierro, psicóloga da COB, com a mediação de Lúcia Rossato, líder comercial da Medley.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

