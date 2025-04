Real Brasília recebe Juventude à caça da terceira vitória no Brasileirão

O Real Brasília é favorito contra o Juventude no Estádio Defelê pela sexta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino - (crédito: Staff Images Woman / CBF)

O Real Brasília volta a campo neste domingo contra o Juventude pela sexta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Derrotado pelo Bahia por 2 x 0 na última quarta-feira, o time candango receberá a equipe gaúcha às 15h, no Estádio Defelê, na Vila Planalto.

As Leoas do Planalto iniciaram a rodada anterior no G-8, a zona de classificação para as quartas de final, mas a derrota por 2 x 0 para o Bahia levou as atuais hexacampeãs do DF para o décimo lugar atrás do Fluminense, que fecha o bloco, e do Flamengo, o primeiro fora dele.

Um dos trunfos do Real Brasília contra o Juventude é o mando de campo. A única derrota em casa foi para o favorito Corinthians na estreia, no Bezerrão, por 8 x 2. Na segunda partida como anfitriã, o Real derrotou o Red Bull Bragantino por 2 x 1. O Sport é a outra vítima do Real nesta edição na vitória por 2 x 0, na Arena Pernambuco.

Uma das ferramentas do Real Brasília é conhecida no futebol do Rio Grande do Sul. A camisa 10 Manu Balbinot defendeu o Grêmio. Ela tem um gol e deu uma assistência pelo Real na largada do torneio.

O Juventude venceu apenas um jogo em cinco na Série A1. Derrotou o Red Bull Bragantino por 1 x 0 na última quarta-feira, no Estádio Montanha dos Vinhedos, na serra gaúcha.

A principal baixa das gaúchas é a atacante Taysa Félix. A ex-jogador do América-MG rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e não jogará mais nesta temporada.

FICHA TÉCNICA

Real Brasília x Juventude

Série A1 do Brasileirão Feminino

6ª rodada

Estádio: Defelê, na Vila Planalto

Horário: 15h

Ingresso: R$ 10

Onde comprar: Bilheteria Digital

Árbitra: Eliane Nogueira dos Santos (RR)

Transmissão: TV Real Brasília

Real Brasília

Tainá; Laine, Luciana, Petra e Renata Rosa; Baião, Ju Morais, Pity e Manu; Maiara e Dani Silva.

Técnico: Dedé Ramos

Juventude

Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly, Teté e Kamile Loirão

Técnico: Luciano Brandalise