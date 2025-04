São Paulo bate o Santos no Morumbis e vence a primeira pelo Brasileirão-2025

São Paulo supera o Santos no Morumbis e agora soma 7 pontos no Brasileirão - (crédito: Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Com um bom primeiro tempo, o São Paulo se impôs no Morumbis e bateu o Santos por 2 a 1, com gols de Ferreirinha e André Silva, enquanto Tiquinho Soares descontou. Assim, o Tricolor Paulista conquistou sua primeira vitória no Brasileirão depois de quatro empates consecutivos, enquanto o Peixe ainda não conseguiu uma sequência positiva neste retorno à elite do futebol brasileiro.

Dessa forma, a equipe do Morumbis agora soma 7 pontos e ocupa a 10ª colocação no campeonato. O Santos, por sua vez, estacionou nos 4 pontos, na 16ª posição, e só está fora da zona de rebaixamento por causa do saldo de gols.

Na próxima rodada, o Tricolor mede forças com o Ceará na Arena Castelão, dia 26 (sábado), às 18h30 (de Brasília). Antes disso, os comandados de Zubeldía entram em campo pela Libertadores na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Libertad, no Tigo La Huerta. No domingo (27), o Peixe enfrenta outra equipe paulista, o Bragantino, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Momento iluminado

Nos primeiro de minutos, o Tricolor se impôs empurrado por sua torcida e abriu o placar. Assim, André Silva recebeu na ponta esquerda e teve liberdade para cruzar rasteiro em direção à área. Ferreirinha só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede, em seu quinto tento nos últimos quatros jogos.

Tricolor amplia

Sem qualquer força ofensiva, o Peixe tinha enorme dificuldade para incomodar a meta de Rafael. Com isso, os donos da casa voltaram a ter facilidade em mais um cruzamento rasteiro na área. Matheus Alves carregou pela direita e cruzou, na medida, para André Silva completar e ampliar o marcador.

Em rápida jogada de contra-ataque, Lucas Ferreira carregou pelo meio e encontrou André Silva. O atacante abriu na ponta e finalizou em direção à meta santista, mas Gabriel Brazão espalmou para escanteio.

Tiquinho estufa a rede

Na reta final do primeiro tempo, Wilton Pereira Sampaio marcou toque de mão na bola de Enzo Díaz em disputa com Leo Godoy dentro da área. Nesse sentido, Tiquinho Soares foi para a cobrança e deslocou o goleiro Rafael para descontar para o Peixe no clássico San-São. Além disso, na volta do intervalo, o atacante voltou a incomodar e finalizou da entrada da área, com muito perigo, porém a bola foi para fora.

Jogo amarrado

Em boa parte do segundo tempo, a intensidade da partida teve uma queda, e o Santos foi em busca do empate. Entretanto, Guilherme mandou para fora depois de uma boa jogada pela ponta. Na melhor chance do São Paulo nesta fase do jogo, Enzo Díaz cobrou a falta, mas mandou por cima da meta de Brazão.

Muralha tricolor

Nos minutos finais, o Peixe foi com tudo na busca pelo empate, mas parou em Rafael. Após cruzamento na área, Thaciano cabeceou, porém o goleio do São Paulo salvou e garantiu o triunfo. Por fim, os donos da casa suportaram a pressão depois de mais um escanteio, com um corte de Ruan na área.

SÃO PAULO 2 x 1 SANTOS

Brasileirão – 5ª rodada

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e horário: Domingo, 20/04/2025, às 16h (de Brasília)

Público: 52.436

Renda: R$ 3.157.886,00

Gols: Ferreira 9’/1ºT (1-0); André Silva 22’/1ºT (2-0); Tiquinho Soares 47’/1ºT (2-1)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Igor Vinícius 45’/2ºT), Ruan , Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho 45’/2ºT), Lucas Ferreira (Bobadilla 30’/2ºT), Matheus Alves (Ferraresi 30’/2ºT); André Silva e Ferreira. Técnico: Zubeldía

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy (Chermont 30’/2ºT), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Thaciano 43’/2ºT), Gabriel Bontempo (Pituca 30’/2ºT) e Rollheiser; Guilherme, Barreal (Gabriel Verón 30’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Cesar Sampaio (Interino)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Sabino, Alisson, Rodriguinho, Marcos Antônio e Rafael (SPO); Rollheiser (SAN)

Cartões Vermelhos: –

