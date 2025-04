Atlético bate o Botafogo na reedição da final da Libertadores-2024

O Atlético, depois de cinco meses, teve sua vingança pela derrota na final da última Copa Libertadores. Neste domingo (20), no Mineirão, o time carijó venceu o Botafogo por 1 a 0, em encontro válido pela quinta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Cuello anotou o único gol do embate entre alvinegros.

O Galo está em 15º lugar com cinco pontos, mesma pontuação do Botafogo, que, por critérios de desempate, fica na 14ª colocação do certame nacional.

Chances para os dois lados

Um primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados. Gregore e Artur, do Botafogo, fizeram Everson, do Atlético, trabalhar duas vezes. O Glorioso chegou com qualidade à frente e se portou de forma destemida, mesmo fora de casa. Já o Galo teve nos pés de Cuello a melhor chance. Ele deixou dois marcadores na saudade e soltou a pancada. John se esticou todo para salvar o Mais Tradicional e ainda fez outras boas defesas ao longo dos primeiros 45 minutos do espetáculo.

Atlético é melhor e faz por merecer a vitória

Logo aos dois minutos, Menino cobrou escanteio. A bola viajou na área e chegou na cabeça de Cuello. Galo na frente e, desta vez, com o domínio da partida. Para os mineiros, o cenário ficou ainda melhor quando David Ricardo levou Hulk ao chão e foi expulso, deixando o adversário com dez e ainda mais zoneado no gramado. O Atlético, então, não deu mole. Continuou atacando e quase não sofreu até o apito final.

ATLÉTICO-MG 1×0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 5ª rodada

Data e horário: 20/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols: Cuello, 2’/2ºT (1-0)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco e Paulista (Menino, Intervalo); Vera, Rubens e Gomes (Scarpa, Intervalo); Cuello (Bernard, 44’/2ºT), Rony (João Marcelo, 44’/2ºT) e Hulk (Saravia, 49’/2ºT). Técnico: Cuca

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte, 23’/2ºT), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Telles, 23’/2ºT); Gregore, Freitas (De Paula, 36’/2ºT) e Savarino; Artur (Barbosa, 23’/2ºT), Martins e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartão Amarelo: Rony, Cuello, Hulk (CAM); John, Barbosa (BOT)

Cartão Vermelho: David Ricardo, 20’/2ºT (BOT)

