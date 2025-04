Vencedor do Desafio BSB na Maratona Brasília é mineiro e ultramaratonista experiente

"Orgulhoso”. A palavra escolhida pelo ultramaratonista mineiro Cássio Galego, de 47 anos, ilustra exatamente o sentimento dele por ter concluído o Desafio BSB da Maratona de Brasília com o segundo lugar. A disputa aconteceu nesta segunda-feira (21), data de aniversário de 65 anos da cidade, com apoio do Correio Braziliense. Natural da cidade mineira de Barbacena, o servidor público se mudou para a capital federal com a família há apenas três meses. A trajetória no quadradinho é recente. Não se pode, no entanto, dizer o mesmo sobre as corridas.

O envolvimento começou há 11 anos. Aos 36, decidiu mudar de ares. Para se livrar dos “quilinhos a mais que acabamos adquirindo durante a vida”, decidiu transformar o que era apenas um hobby em um estilo de vida. “Eu já corria. Gostava, mas não tanto. Aí, quis evoluir. Comecei a aumentar as distâncias cada vez mais, e agora estou onde estou”, relembra.

O patamar ao que se refere o mineiro é justamente o de ultramaratonista. A junção das provas disputadas em Brasília foi a 11ª da vida dele. No currículo, constam corridas ainda mais exigentes. Algumas, inclusive, de três dígitos. “Tenho seis de três dígitos. Duas de 100km, uma de 135km, uma de 170km e outras duas de 235km”, comemora. Além disso, ele ainda faz questão de explicitar a importância de uma preparação bem feita. “Antes, eu achava que sabia treinar. Quando encontrei uma treinadora, comecei um acompanhamento, vi que não era o caso. Isso precisa ser reconhecido. Faz muita diferença”, enfatiza.

Cássio ainda faz questão de se declarar por Brasília. A cidade adotada por ele como nova casa é, para ele, “maravilhosa”. Além de se dizer “honrado” por poder fazer o que ama, correr, em um dia tão importante para a cidade, fez questão de elogiar a organização e a pluralidade de provas na cidade. “Dá para ver a força das corridas aqui”. Apesar disso, relata dificuldades para completar as provas. “Fiz os dois dias com certas dificuldades. O clima, primeiramente, é um empecilho. A secura é complicado de se lidar. Encontrei muitas subidas, também. Mas, no fim, tudo deu certo”.

No total, a Maratona de Brasília desembolsou R$ 50 mil de premiação para os vencedores de todas as modalidades. O percurso passou por diversos pontos da capital. Depois de começar ao lado do Museu Nacional, passou ao lado do congresso e seguiu rumo à Ponte JK. Em seguida, deu a volta e foi completo no sentido contrário, mais uma vez ao lado do Museu. No total, as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km, além dos Desafios JK (21km + 21km) e BSB (21km + 42km), reuniram 6 mil atletas na capital do país.