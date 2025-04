COB abre inscrições para a Corrida Time Brasil, no Rio de Janeiro

O Comitê Olímpico do Brasil abriu, nesta segunda-feira (28/4), as inscrições para a primeira edição da Corrida Time Brasil. O evento será realizado em 8 de junho, com provas de 3km, 5km e 10km no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A corrida celebra os 111 anos de fundação do COB e reforça o lema da nova gestão. O presidente Marco Antonio La Porta e a vice Yane Marques assumiram o comando promovendo a filosofia de Brasil como “Nação Esportiva”, não apenas do alto rendimento.

Para o consultor de esporte do COB, Jorge Bichara, a promoção de um evento com essa filosofia faz parte da rotina das nações referências em Jogos Olímpicos. “Quando falamos em unir forças para construir uma Nação Esportiva, estamos tratando justamente de aumentar a base de praticantes de esporte no Brasil. É claro que queremos formar novos campeões, buscar mais medalhas, mas temos exemplos claros ao redor do mundo que essa popularização da prática esportiva é obrigatória para quem quer ser potência olímpica”, analisa.

As inscrições podem ser feitas por meio do site Corrida Time Brasil (clique aqui para acessar) e custam R$ 132. A expectativa da organização é reunir 3 mil pessoas na manhã de 8 de junho. Haverá diferentes horários de largada para cada prova. As pistas serão abertas às 7h30 para os 10km; às 7h45 para os 5km; e às 8h para os 3km

Os três percursos passarão pelos principais pontos do Parque Olímpico, legado dos Jogos do Rio-2016. Serão contemplados: o Velódromo, o Centro de Treinamento do COB, o Parque Aquático Maria Lenk e a Arena Carioca 1.

O diferencial da corrida é justamente o clima olímpico. Além de promover o “tour” por alguns pontos da instalação de 1,18 milhão de metros quadrados, haverá a participação atletas do Time Brasil.

Cada inscrito garantirá um kit exclusivo, com uma camiseta, uma viseira, uma garrafa de inox e uma ecobag. Todos os que cruzarem a linha de chegada receberão uma medalha de participação, e os cinco primeiros colocados nas corridas de 5km e 10km receberão troféu.

O percurso dos 3km da primeira Corrida Time Brasil, no Parque Olímpico (foto: COB/Divulgação)

Trajetos das provas de 5km e 10km da Corrida Time Brasil, na Barra da Tijuca (foto: COB/Divulgação)