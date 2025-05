Isanelly Cristina, 14 anos, vence Mundial sub-17 de levantamento de peso

A marca de 77 quilos no arremesso já havia sido atingida pela atleta em outubro do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro Sub-17, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Instagram/@isa.lpo)

A carioca Isanelly Cristina, de apenas 14 anos, fez história no Mundial Sub-17 de Levantamento de Pesos ao conquistar o título da categoria na última quarta-feira (30/4), em Lima, no Peru. A jovem atleta levantou 77 quilos no arremesso — estabelecendo um novo recorde mundial — e 57 quilos no arranco, totalizando 134 quilos.

O desempenho da atleta rendeu homenagens nas redes sociais do Time Brasil, que celebrou o feito: "É força, é talento precoce, é Brasil no topo do mundo!".





Emocionada, Isanelly falou sobre a conquista: “Estou muito feliz, pois não imaginava que seria uma experiência tão boa. Adorei a estrutura do lugar, é tudo muito bonito. Eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, porque estou aqui. E só comemorando, estou muito feliz com esse recorde mundial. Eu tinha em pensamentos, somente. Mas esperar, esperar, não esperava”.

A marca de 77 quilos no arremesso já havia sido atingida pela atleta em outubro do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro Sub-17, no Rio de Janeiro. No entanto, como a competição não era homologada pela Federação Internacional de Levantamento de Pesos, o resultado não foi reconhecido oficialmente.

*Com informações da Agência Brasil

