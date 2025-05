Segurança do Vasco agride torcedor que protestava em frente a hotel

O segurança iniciou as agressões com uma cabeçada - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um torcedor do Vasco foi agredido por um segurança do clube, na noite deste sábado (3/5), em frente ao hotel que time está hospedado para a partida contra o Palmeiras, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o Estádio Nacional Mané Garrincha, neste domingo (4/5), às 16h.

O Correio apurou que o torcedor estava na porta do hotel protestando contra a atual fase do clube e pedia contratações. Um vídeo, o qual a reportagem teve acesso, mostra o início das agressões.

O segurança, identificado como Betinho, aparece nas imagens partindo para cima do torcedor com uma cabeçada. Em seguida, o torcedor tenta se defender, mas o segurança desfere uma série de socos, até que outras pessoas chegam e as agressões cessam.

Em 2024, Betinho pegou 30 dias de suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por uma confusão após um jogo contra o Athetico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário.

Em nota publicada nas redes sociais, o Vasco disse que repudia qualquer forma de violência e reafirmou que não admite ou tolera "condutas contrárias aos princípios e valores que norteiam sua história".



O presidente do clube, Pedrinho, afirmou que tomou "as providências administrativas cabíveis" assim que soube do episódio. "A violência não faz parte da minha formação nem dos meus valores. Qualquer protesto, crítica ou manifestação, por mais dura que seja, é parte do processo democrático, desde que feita dentro dos limites do respeito", ressaltou.