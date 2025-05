Brasileirão Feminino: Real Brasília é derrotado pelo Cruzeiro

O Real Brasília recebeu, na tarde desta segunda-feira (5/5), o líder Cruzeiro, pela 9ª rodada da Série A1 do Brasileirão Feminino. Invictas no campeonato, as Cabulosas superaram as Leoas do Planalto por 3 x 0 no Estádio Defelê, na Vila Planalto. Os gols foram marcados pela zagueira Gisseli e pela atacante Marília (duas vezes).

A equipe do Distrito Federal vive momento conturbado na elite do futebol menino. O jejum de vitórias perdura há cinco partidas e leva as Leoas do Planalto a ocuparem 13ª colocação, com oito pontos, quatro a mais do que o 3B da Amazônia, primeiro time na degola.

Embora esteja em queda de produção nesta temporada, o Real Brasília segue com chances de classificação às quartas de final. A Série A1 do Brasileirão premia os oito melhores times com vaga no mata-mata. Neste momento, o último dentro dessa zona é o Bahia, com 14 pontos.

A Série A1 do Brasileirão é tiro curto. Diferentemente da elite masculina, os 16 clubes se enfrentam em turno único. Após nove rodadas, restam seis compromissos para o Real Brasília. O próximo desafio será contra o Flamengo, de Cristiane e companhia, no sábado, às 17h, em Moça Bonita.

O jogo

O confronto no Defelê começou estudado. O Real Brasília conseguia administrar a bola e segurar o jogo do Cruzeiro, porém, em um momento de pressão na saída do time do DF, as cabulosas abriram o placar. Aos 18 minutos, Marília aproveitou a sobra para mandar para o fundo da rede. As brasilienses dificultavam a vida das visitantes. No entanto, no recuo perigoso de Laine para Tainá, a atacante Marília encontrou Gisele para ampliar o placar para o Cruzeiro. As Leoas do Planalto acumularam algumas oportunidades, mas não tiveram êxito na conclusão.

O segundo tempo trouxe mais personalidade para o Real Brasília. Contudo, o time celeste era mais objetivo e cirúrgico nas definições. Após dividida pelo alto, Marília, livre de marcação, mandou para o fundo da rede e fez a alegria dos cruzeirenses presentes. Com dificuldade de encaixar a marcação, a companhia do DF armou as peças para se defender das chegadas do time visitante. Sem muitas emoções na reta final, o Cruzeiro comemorou a vitória segura.

Ficha técnica

Real Brasília 0 x 3 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série A1 - 9ª rodada

Real Brasília

Tainá; Laine (Giovana Fernanda), Luciana, Petra e Edna (Camila Santos); De La Torre (Isabela Ribeiro), Hilary e Primo; Katyelle (Manu), Maiara e Dani Silva (Kim). Técnico: Dedê Ramos

Cartões amarelos: Laine, Katielle e Manu Balbinot

Cruzeiro

Camila R; Gio Oliveira (Fretes), C. Ambrózio, Haas (Lay) e Pri Back; Gaby Soares (Zoio), Sochor (Gaby) e Miriã (Letícia Alves); Gisseli, Byanca Brasil e Marília. Técnico: Jonas Urias.

Gols: Marília (2x) e Gissele

Cartão amarelo: Ambrózio, Zoio e Giovanna Oliveira

Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), Brasília (DF)

Arbitragem: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Augusto Melo sofre novo pedido de impeachment no Corinthians

Augusto Melo sofre novo pedido de impeachment no Corinthians Esportes Vasco aposta em desejo de Coutinho para manter meia após empréstimo

Vasco aposta em desejo de Coutinho para manter meia após empréstimo Esportes Carabobo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Carabobo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Vasco e Fernando Diniz chegam a consenso financeiro

Vasco e Fernando Diniz chegam a consenso financeiro Esportes Cruzeiro tem Gabigol e mais dois desfalques para confronto pela Sul-Americana

Cruzeiro tem Gabigol e mais dois desfalques para confronto pela Sul-Americana Esportes Cruzeiro tem Gabigol e mais dois desfalques para confronto pela Sul-Americana