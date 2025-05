Como competição de drift em Brasília reforça laços de família

Em 17 e 18 de maio, Brasília será palco de um dos momentos mais emocionantes do esporte a motor nacional, com a realização do Mega Drift 2025, no Estacionamento 1 do Parque da Cidade. Além da competição, o evento celebra o encontro de gerações na pista, onde avô e neta, pai e filho dividem o volante, unindo laços de sangue e uma paixão pelo automobilismo. Representando o passado, o presente e o futuro do drift brasileiro, essas duplas familiares levam à pista um legado de talento, coragem e emoção.

Múcio Eustáquio e Yaya Santos são um dos maiores destaques desta edição. Avô e neta, eles compartilham uma rara conexão no automobilismo. Múcio, ícone do drift nacional e pioneiro nas manobras radicais, competirá ao lado de Yaya, a única mulher piloto do Centro-Oeste no drift. “Competir com a minha neta é algo que nunca imaginei viver. Ver o quanto ela evoluiu, com coragem, estilo e técnica, me enche de orgulho”, afirma Múcio. Yaya retribui: “Meu avô sempre foi minha maior inspiração. Tudo que sei, aprendi com ele. Estar ao lado dele agora, como piloto, é uma conquista que guardarei para sempre.”

Além de Múcio e Yaya, o evento contará com outra grande dupla familiar: Sérgio e Lucas Kise, da tradicional equipe Drift Show Brasil. Sérgio, um dos pioneiros do drift no Brasil, volta às pistas para competir ao lado do filho, Lucas. “Ver meu filho competindo comigo é como ver um sonho se concretizando. Ele cresceu imerso no drift e agora está aqui, traçando o próprio caminho”, comenta o pai orgulhoso. Lucas também vibra: “Aprendi tudo com ele. Agora, é hora de mostrar que estou pronto para escrever minha própria história.”

Sérgio e Lucas Kise levam o entrosamento entre pai e filho para as pistas (foto: Divulgação)

Mais de 30 pilotos estão confirmados, entre eles, Diego Higa, grande nome da Fórmula Drift dos Estados Unidos; Lucas Medeiros, atual campeão do Mega Drift e da categoria PRO no Campeonato Brasileiro; Matheus Sartor, bicampeão nacional em sua estreia na competição; e DK Gui, campeão da categoria Light, compondo um grid altamente técnico e disputado.

Com uma estrutura ampliada, atrações para toda a família e o cenário único do Parque da Cidade, o Mega Drift 2025 consolidará Brasília como um dos grandes centros da modalidade no Brasil. Os ingressos estão à venda, com preços a partir de R$ 50 (meia-entrada) e passaportes para toda a temporada, a partir de R$ 200. As entradas podem ser adquiridas exclusivamente pelo aplicativo oficial do Mega Drift, disponível para Android e iOS.

O que é drifting?

É uma técnica de direção automobilística em que o motorista faz intencionalmente o carro deslizar em curvas, perdendo tração nas rodas, mas mantendo o controle do veículo. O objetivo é executar manobras em alta velocidade, com o carro "de lado", de forma controlada e precisa.

Mega Drift 2025

Data: 17 e 18 de maio

Local: Parque da Cidade – Estacionamento 1

Ingressos: Disponíveis pelo aplicativo Mega Drift, a partir de R$50 (meia-entrada)