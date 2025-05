Fã de tênis e torcedor do White Sox: veja relação de Leão XIV com esportes

Os rivais Cubs e White Sox, duas das principais equipes do país no taco e que fizeram uma disputa à parte pelo carinho do santo padre - (crédito: Caio Gomez)

Milhares de pessoas reunidas na torcida, com bandeiras de vários países e clima de união. O roteiro parece o de Copa do Mundo, mas era o cenário desta quinta-feira (8/5) no Vaticano, quando o Conclave elegeu o estadunidense Robert Francis Prevost como o novo líder da Igreja Católica. Papa Leão XIV, como escolheu ser chamado, irá substituir Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, como bispo de Roma, mas, além de carregar o legado do argentino no papel de líder religioso, o povo quer saber: será que o pontífice também tem laços no mundo do esporte?

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost é de uma cidade com times renomados nas modalidades favoritas da terra do Tio Sam. No entanto, não há registros se Leão XIV tinha afinidade com o Bulls, no basquete, ou com o Bears, do futebol americano. Então, sobrou o beisebol. Especificamente, os rivais Cubs e White Sox, duas das principais equipes do país no taco e que fizeram uma disputa à parte pelo carinho do santo padre.

As duas franquias dividem os torcedores da cidade, uma rivalidade semelhante à de Grêmio e Inter ou Atlético-MG e Cruzeiro no Brasil. Quem soltou fumaça branca foi o Cubs, campeão da MLB em 2016 e dono de três títulos nacionais. O próprio clube aproveitou para dar a notícia nas redes sociais, com uma foto da placa do Wrigley Field, estádio do time, dizendo: “ei Chicago, ele é um fã dos Cubs. Parabéns ao Papa Leão XIV”.

No entanto, como em uma boa partida esportiva, teve virada nos acréscimos. No fim do dia, o White Sox publicou um vídeo do irmão de Prevost afirmando que Robert sempre foi torcedor do time da zona sul. Aproveitando para provocar o rival, a franquia postou uma foto do estádio Rate Field e o telão reforçando “ei Chicago, ele é um fã dos Sox”. “Bem, olhe só para isso. Parabéns ao Papa Leão XIV, de Chicago”, acrescentaram na legenda.

O sumo pontífice tem no currículo a graduação em ciências matemáticas pela Universidade de Villanova. A faculdade católica foi fundada ainda em 1842 e é uma das potências no basquete e na corrida cross-country, na qual os atletas competem ao ar livre. Depois de se mudar para o Peru, pôde ter contato com um país em que o futebol e o tiro esportivo estão mais presentes na cultura. Ainda assim, no meio de tantos esportes, o papa assumiu a paixão apenas por um: o tênis.

“Considero-me um verdadeiro jogador de tênis amador. Desde que saí do Peru, tive poucas oportunidades de praticar, então estou ansioso para voltar às quadras. Não que este novo emprego tenha me deixado muito tempo livre para isso até agora”, disse em 2023 o então cardeal, em entrevista ao site Augustinian Order.

E o futebol?

O mundo da bola tinha muita expectativas para saber se Prevost também teria uma paixão pelo futebol, assim como Bergoglio, que era sócio do Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Talvez Leão XIV não mantenha a tradição em torcer para o clube campeão da Libertadores de 2014, mas há uma coincidência com o time argentino.

Apesar de ser dos Estados Unidos, o novo papa viveu anos na cidade de Chiclayo, no Peru, e uma das equipes mais antigas do município é o Club Deportivo San Lorenzo de Almagro, fundado em 1928, com nome e cores em homenagem ao primo hermano.

A torcida do pontífice naturalizado peruano, porém, é por um dos maiores times do país, o Alianza Lima, que está no grupo do São Paulo na Libertadores 2025. A informação é do jornalista Osler Lescano.

A curiosidade para descobrir qual era a equipe apoiada por Prevost esquentou outras rivalidades pelo país. O Cienciano fez uma brincadeira com uma imagem de uma fumaça vermelha, remetendo às cores do clube, e escreveu “habemus partido”, em alusão ao compromisso contra o Caracas pela Copa Sul-Americana. O Melgar, porém, não deixou barato e respondeu: “a fumaça é vermelha, mas o papa é Leão”, um trocadilho com o apelido do clube de Leão do Sul.

No Brasil, alguns times entraram na onda em razão do nome escolhido pelo pontífice, como casos de Fortaleza e Sport, que usam um leão como mascote. “O Papa escolheu o nome LEÃO. É só esse o tweet”, compartilhou o tricolor. “De Leão para Leão, saudamos o novo Papa”, escreveu o time do Recife.

Até o Comercial, de São Paulo, aproveitou a oportunidade e publicou um vídeo feito por inteligência artificial de um felino usando uma batina. “É tempo de leão. Habemus Papam. O Leão do Norte saúda o novo Papa ‘Leão XIV’”, brincou a equipe paulista.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima