Ceilândia e Capital enfrentam times turbinados pelo agro e o turismo

Times candangos terão rivais impulsionados por investimentos do agronegócio na rodada da Série D do Campeonato Brasileiro - (crédito: Inteligência Artificial/Chat GPT)

Capital e Ceilândia entram em cartaz neste sábado pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro com uma missão inglória: bater de frente com times do Mato Grosso turbinados pelo dinheiro do agronegócio e por um projeto da secretaria de turismo do governo do estado da Região Centro-Oeste. Às 18h, o Luverdense receberá o alvinegro candango no Estádio Passo das Emas. O Capital receberá o Mixto, às 19h30, no Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá. As duas partidas são pelo Grupo A5 da quarta divisão.

A camisa do Luverdense lembra um macacão de Fórmula 1. Ostenta patrocínios variados. Dois deles vinculados ao agronegócio. Lucas do Rio Verde fica a 350km de Cuiabá. Tem 90 mil habitantes. O município é conhecido como capital da agroindústria. Produz muita soja, milho, e foi capaz de catapultar o time local ao título da Copa Verde em 2017 e ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, com apenas 10 anos de fundação.

O ramo do agronegócio ocupa centímetros da camisa com as marcas Stine, Fiagril e Stara. As três ligadas a um dos ramos mais prósperos da economia. "Cada um luta com suas armas. Nós sabemos que os times do Mato Grosso têm um investimento forte do governo, grandes empresas, indústrias. Isso nos desafia a fazer bem feito para gastar menos. É o que a gente tem tentado: qualificar o elenco com um orçamento menor dentro das nossas condições, sem fazer loucura, e tentar tirar a diferença no trabalho. Sabemos da dificuldade de enfrentar times com uma folha e despesa maiores, mas é guerra", brinca o presidente do Ceilândia, Ari de Almeida, em entrevista ao Correio Braziliense.

Leia também: Copa do Mundo Feminina terá 48 seleções em 2031

O dirigente recorre à história ao comparar o potencial econômico do Ceilândia e do Luverdense. "Ninguém diria que a Alemanha nazista perderia a Segunda Guerra Mundial. Uma estratégia do adversário de prolongar a guerra para eles atravessarem em uma época fria fez com que eles perdessem. Cada usa suas armas, estratégias e táticas", argumenta.

O presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, endossa a opinião do dirigente do Ceilândia. "É um desafio grande enfrentar times com investimento alto, especificamente do Mato Grosso, um estado com apoio do agronegócio. Em Brasília, o nosso comércio, indústria e até mesmo o agronegócio ainda estão descobrindo o futebol local e em breve nos apoiarão".

O Mixto não é turbinado pelo agronegócio, mas exibe um patrocinador comum em relação ao Luverdense. O governo de Mato Grosso tem uma campanha maciça no campo do turismo. Os representantes do estado anunciam "Conheça Mato Grosso" no uniforme.

"Todos eles recebem apoio do governo para anunciar o Estado, as atrações do Estado. Isso é por meio de uma lei chamada Mato Grosso Série A. Eles recebem investimentos lá de R$ 1 milhão até R$ 4 milhões para fomentar o futebol divulgando o turismo. É o que eu desejo, busco e luto para muito em breve o DF também ter isso", defende Godofredo Gonçalves. O investimento supera a casa dos R$ 20 milhões no período de 2021 a 2025.

No campo do futebol...

Adversários neste sábado, Ceilândia e Luverdense são dois dos três times com 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro, ao lado do ASA-AL. O duelo deste sábado vale a liderança do Grupo A5 e a manutenção da campanha impecável até agora.

Um dos desafios do Ceilândia é superar o cansaço da logística. O elenco saiu de Brasília na madrugada na madrugada de quinta-feira, desembarcou em Cuiabá e viajou cinco horas de ônibus até Lucas do Rio Verde. "Estamos preparados, em franco crescimento, temos muito a melhorar, mas vamos aproveitar esse jogo fora de casa contra um adversário muito forte. Temos o desgaste da viagem, mas podemos conquistar um ponto", projeta o técnico Adelson de Almeida.

Um dos trunfos do Ceilândia contra o Luverdense é Tarta. O maestro tomou conta do meio de campo. "É um jogador diferenciado. Para mim, o melhor jogador de Brasília. Eleva o nível do jogo e potencializa outros atletas. Faz a equipe crescer taticamente e individualmente".

No campo das ideias, Adelson de Almeida enfrentará Wagner Lopes, ex-jogador da seleção do Japão na Copa de 1998. O técnico paulista do Luverdense costuma montar times organizados, competitivos e difíceis de serem batidos. "Fico lisonjeado e feliz de enfrentá-lo. É um treinador emergente do futebol brasileiro. Um desafio maior ainda", diz Adelson.

FICHA TÉCNICA

Luverdense x Ceilândia

Série D

Grupo A5 - 4ª rodada

Horário: 18h

Estádio: Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde

Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

Luverdense-MT

João Guilherme; Raul Prata, Anderson Alagoano, Felipe Corrêa e Wender; Danilo Borges, Luiz Fernando Lucas Góes e Felipe Dini; Lucas Vieira e Beto.

Técnico: Wagner Lopes

Ceilândia

Edmar Sucuri; Diego Bolt, Migoti, Euller e Everaldo; Lucas Silva, Tarta e Júnior Timbó; Kennedy, Romarinho e Valter Bala.

Técnico: Adelson de Almeida

FICHA TÉCNICA

Capital x Mixto

Série D

Grupo A5 - 4ª rodada

Horário: 19h30

Estádio: Juscelino Kubitschek, no Paranoá

Árbitro: Thiago do Carmo Brasil (RO)

Capital

Reynaldo; Lenon. Éder Lima, Richardson, Lucas Oliveira e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Robert; Mateus Anderson e Wallace Pernambucano

Técnico: Roberto Fonseca

Mixto-MT

Jeferson; Índio, Keynan, Pablo e Daniel Vançan; Uesley Gaúcho, Juninho, Raynan e Geovani; Emerson e Gilvan.

Técnico: Lucas Isotton