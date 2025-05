Futebol abre competições dos Jogos Universitários Brasileiros

Foi dada a largada para mais uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), as primeiras disputas acontecem com as modalidades de futebol, nas cidades de Goiânia, Goianira e Trindade, de 12 a 18 de maio. O JUBs Futebol 2025 é a primeira grande competição do ano, dividida em disputas de Futebol de Campo, Futebol 7, X1 e X2 Misto e conta com aproximadamente 1.100 participantes, incluindo 861 atletas de 32 Instituições de Ensino Superior (IES) de 18 estados brasileiros.



Como novidade este ano, o evento adota uma política de igualdade de gênero e traz pela primeira vez a modalidade X1 Misto, visando aumentar a participação de atletas mulheres nas competições. Essa iniciativa reforça o compromisso do evento em promover a inclusão e a equidade de gênero no esporte, proporcionando um espaço mais justo e representativo para atletas de todas as categorias.



“Nossa expectativa é a melhor possível. O JUBs é um momento especial para os estudantes-atletas, no qual não apenas competem, mas também vivenciam o extraordinário e o espírito esportivo que caracteriza o nosso evento. A CBDU, a FGDU (Federação Goiana de Desportos Universitários) e o Governo de Goiás sempre mantiveram uma excelente parceria e estamos entusiasmados em proporcionar uma plataforma que une educação e esporte, formando novos talentos para o futuro,” afirma Alim Maluf Neto, presidente da CBDU.



A edição deste ano promete ser uma experiência inesquecível, oferecendo não apenas competições de alto nível, mas também reunindo grandes talentos do esporte. Além das competições emocionantes, o JUBs Futebol, Fut7, X1 e X2 2025 reforça a missão da CBDU de promover a prática esportiva no ambiente acadêmico e contribuir para a formação de cidadãos com valores como trabalho em equipe, resiliência e disciplina.



“Estamos comprometidos em criar um evento que valorize não apenas o talento esportivo, mas também o desenvolvimento pessoal e social dos nossos atletas. O JUBs Futebol é uma oportunidade de celebrar o esporte universitário e formar líderes para o amanhã,” conclui Alim Maluf Neto.



O JUBs Futebol é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário com a Federação Goiana de Desporto Universitário, tendo o apoio das prefeituras de Goiânia, Trindade e Goianira, além do Governo do Estado de Goiás. O evento ainda tem como parceiros esportivos a Ícone Sports, Tropical Brasil, Uhlsport e Grécia/Integralmédica.