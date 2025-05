Real Brasília enfrenta Flamengo e luta para reviver no Brasileirão Feminino

Camisa 8 do Real Brasília, Maiara Santos iniciou a reação do time do DF - (crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

O momento do Real Brasília no Brasileirão Feminino está cada vez mais delicado. Buscando a reação para fugir da parte inferior da tabela, as Leoas do Planalto viajam até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, pela 10ª rodada do torneio. O confronto será neste sábado (10), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no bairro de Bangu. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil. Analisando a fase do time, o técnico Dedê Ramos pontuou para o Correio os momentos de erro da equipe realense que contribuíram para a situação atual.

Inconsistente no campeonato, o planejamento de Dedê para o Real Brasília era outro. O objetivo principal era apenas um: terminar a primeira fase no G-8. Porém, a sequência negativa no Brasileirão afastou o time candango da zona de classificação para o mata-mata. A partir de agora, as próximas cinco rodadas serão como finais para o clube realense, já que enfrentará clubes que estão acima na tabela e também brigam pela vaga na próxima fase.

Dedê Ramos soube apontar o momento em que o Real se perdeu na competição: empates que desestabilizaram a sequência das brasilienses. “Eu vejo que os jogos-chave foram o jogo com o Juventude e o 3B da Amazônia. Confrontos diretos e nós tínhamos a consciência de que deveríamos estar sempre perto do G-8”, analisa. “O time andou oscilando em alguns momentos do campeonato. Está oscilando. E, também, eu sinto um pouco de inconsistência na equipe, às vezes começamos bem o jogo, aí tomamos um gol e começa a desestruturar”, completa.

Precisando se reerguer, o treinador traçou a mudança que será necessária para o time se manter na elite do futebol nacional. “Eu acho que o que nós precisamos, é o que eu tenho tentado. Ajustar e alinhar essa questão para sermos um time mais consistente nos 90 e 100 minutos de jogo, e não apenas em alguns momentos da partida. E, sim, nós temos essa evolução, mas infelizmente não é com pouco tempo. Porque já estamos indo para o meio, do meio para o final do campeonato e nós sabemos que daqui para frente só tem pedreira. Jogos duros e difíceis”, examina.

Ao relembrar da derrota para o Cruzeiro por 3 x 0, Dedê apontou os pontos que falharam na partida. “Eu sinto que, o que aconteceu com essa oscilação e inconsistência, foi em momentos do jogo que nos levou a ter uma derrota, e a gente não conseguiu, de fato. Daqui a pouco tem uma vitória por conta disso”, assentiu. “Mas é trabalhar. É seguir ajustando e alinhando essas coisas que nós sentimos que falta para voltarmos ao rumo das vitórias, já que agora a nossa realidade é não ser rebaixado. Precisamos de no mínimo mais uma vitória e um empate para matematicamente não cair”, finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima