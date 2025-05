NFL divulga calendário completo e confirma Chargers e Chiefs no Brasil

Vice-campeão do Super Bowl, o Kansas City Chiefs irá começar a temporada de 2025 contra o rival Los Angeles Chargers, no Brasil - (crédito: Timothy A. Clary/AFP)

Os vice-campeões do Super Bowl estão com viagem marcada para terras brasileiras. A NFL anunciou, nesta quarta-feira (14/5), o calendário completo da nova temporada, detalhando os compromissos de cada equipe, e confirmou o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs para o segundo jogo da história da liga no Brasil. A partida está marcada para 5 de setembro, às 21h, na NeoQuimica Arena, em São Paulo, e será válida pela semana 1, com transmissão mundial pelo YouTube.

O Chargers estava designado como mandante do duelo desde fevereiro, quando a visita internacional foi confirmada. A presença do Chiefs e do astro Patrick Mahomes, no entanto, é uma novidade que eleva o patamar do confronto, especialmente por serem rivais de divisão. Além disso, Kansas City é uma das principais franquias da liga nos últimos anos, somando três títulos e cinco participações no Super Bowl desde 2020.



“Estamos entusiasmados com a oportunidade de jogar contra os Chargers em São Paulo para abrir a temporada 2025 da NFL. Como família e como organização, estamos comprometidos com a expansão internacional do futebol americano. Esse compromisso começou com meu pai, Lamar Hunt, que sempre encontrava maneiras de levar o jogo a novos fãs. O jogo é uma grande oportunidade para nossa equipe e estamos empolgados em trazer o Chiefs Kingdom para a América do Sul ainda este ano”, disse o presidente e CEO dos Chiefs, Clark Hunt.

A rivalidade contra Los Angeles está melhor para um lado no recorte recente. O Chiefs venceu todos os últimos sete encontros e tem a vantagem no histórico de 130 partidas desde 1960. São 71 vitórias contra 58 do rival, além de um empate. O cara a cara mais recente foi em dezembro de 2024, quando o time do Missouri superou o da Califórnia por 19 x 17.

O anúncio do calendário completo da NFL detalhou todos os jogos marcados para a temporada, especificando adversário, data, horário e local. Kansas City, inclusive, irá protagonizar o duelo de Ação de Graças (Thanksgiving), em 27 de novembro, às 18h30, contra o Dallas Cowboys. Os compromissos do Natal serão entre Cowboys e Washington Commanders, às 15h, e Detroit Lions frente ao Minnesota Vikings, às 18h30, ambos no dia 25 de dezembro e com transmissão da Netflix.

Na terça-feira (13/5), a liga também confirmou Chiefs e Denver Broncos no feriado natalino, às 22h15. A temporada começa com o atual campeão Philadelphia Eagles recebendo o Dallas Cowboys, em 4 de setembro, uma quinta-feira, às 21h20. O primeiro Sunday Night Football será para Buffalo Bills e Baltimore Ravens, em 7 de setembro, um domingo, às 21h20, enquanto a partida de segunda (8/9) terá Chicago Bears contra Minnesota Vikings, às 21h15.

Confira os jogos da semana 1 da NFL:



Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys – quinta-feira (4/9), às 21h20

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs – sexta-feira (5/9), às 21h

Cleveland Browns x Cincinnati Bengals – domingo (7/9), às 14h

New York Jets x Pittsburgh Steelers – domingo (7/9), às 14h

Indianapolis Colts x Miami Dolphins – domingo (7/9), às 14h

New England Patriots x Las Vegas Raiders – domingo (7/9), às 14h

Jacksonville Jaguars x Carolina Panthers – domingo (7/9), às 14h

Washington Commanders x New York Giants – domingo (7/9), às 14h

Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers – domingo (7/9), às 14h

New Orleans Saints x Arizona Cardinals – domingo (7/9), às 14h

Denver Broncos x Tennessee Titans – domingo (7/9), às 17h05

Seattle Seahawks x San Francisco 49ers – domingo (7/9), às 17h05

Los Angeles Rams x Houston Texans – domingo (7/9), às 17h25

Green Bay Packers x Detroit Lions – domingo (7/9), às 17h25

Baltimore Ravens x Buffalo Bills – domingo (7/9), às 21h20

Chicago Bears x Minnesota Vikings – segunda-feira (8/9), às 21h15