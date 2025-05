Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; confira o top 10 da Forbes

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo em 2025. De acordo com a tradicional lista da revista norte-americana Forbes, especializada em negócios e economia, o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, está em primeiro lugar, com rendimento total de 275 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão). O montante soma valores de salário e patrocínio.

O restante do pódio é ocupado por atletas de outros esportes. O gajo é seguido pelo americano Stephen Curry, do Golden State Warriors, da NBA, de basquete. O armador tem rendimento de 156 milhões de dólares. Em seguida, está o boxeador Tyson Fury, com 146 milhões de dólares.

Outro futebolista de expressão, Lionel Messi surge na quinta posição. O argentino, eleito por oito vezes como o melhor jogador do mundo, tem 135 milhões de dólares de rendimento. Karim Benzema é o terceiro e último representante do planeta bola. Ele chega com 104 milhões de dólares, na oitava posição.

A lista também possui outros dois atletas da NBA. LeBron James e Kevin Durant são os representantes da principal liga de basquete do mundo. O futebol americano e o beisebol são outros esportes que aparecem no ranking feito pela revista.

Confira a lista dos 10 atletas mais bem pagos do planeta em 2025:

Cristiano Ronaldo (futebol) - 275 milhões de dólares Stephen Curry (basquete) - 156 milhões de dólares Tyson Fury (boxe) - 146 milhões de dólares Dak Prescott (futebol americano) - 137 milhões de dólares Lionel Messi (futebol) - 135 milhões de dólares LeBron James (basquete) - 133,8 milhões de dólares Juan Soto (beisebol) - 114 milhões de dólares

Karim Benzema (futebol) - 104 milhões de dólares Shohei Ohtani (beisebol) - 102,5 milhões de dólares Kevin Durant (basquete) - 101,4 milhões de dólares