Simone Biles emociona formandos em discurso sobre coragem e autenticidade

A ginasta mais premiada da história, Simone Biles, foi a oradora principal da cerimônia de formatura da Universidade de Washington em St. Louis, realizada na última segunda-feira (12/5). Com apenas 27 anos, Biles é uma das maiores atletas do mundo, dona de trinta medalhas em campeonatos mundiais, sendo vinte e três delas de ouro — um recorde absoluto na ginástica artística.

Na ocasião, a atleta recebeu um doutorado honorário em Letras e Humanidades e incentivou os formandos a buscarem a melhor versão de si, serem corajosos e escreverem suas próprias histórias.

Durante seu discurso, a atleta disse que o mundo não precisa que você seja perfeito, precisa que seja ousado. "Você não precisa ser o melhor advogado, melhor engenheiro, melhor empresário, você só precisa ser o melhor você de todos os tempos, o melhor que você puder ser e fazer", destacou.

Ela ainda acrescentou que muitas pessoas se referem a ela como "a goat" — abreviação de "Greatest of All Time" ou em português, "O maior de todos os tempos" —, e que isso a causa arrepios, ao pensar no que já realizou como ginasta. "Queria contar um segredinho para todos vocês, ser a "goat" nunca foi o meu objetivo. E quando eu começo a duvidar de mim mesma, me lembro do que minha mãe me aconselha desde criança: seja a melhor Simone que você puder ser, todos os dias. Eu queria e me esforço até hoje para isso", finalizou a atleta.



