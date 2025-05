Botafogo vive dias de calmaria antes de decisão. ?Miúdo? pode ganhar chance

O Botafogo ganhou um tempo precioso para respirar antes da segunda decisão pela Copa Libertadores, contra a Universidad de Chile, pela sexta rodada do Grupo A do torneio internacional, no dia 27, no Estádio Nilton Santos. E tudo graças à vantagem que o time construiu no duelo de ida da terceira fase desta edição da Copa do Brasil. O Mais Tradicional recebeu o Capital (DF) no Colosso do Subúrbio e goleou o adversário por 4 a 0. Só o time alvinegro, aliás, tem uma margem dilatada no score nesta etapa da competição nacional de mata-mata. Em viés de alta, o Glorioso vive, enfim, dias de calmaria.

O Glorioso pode até perder para o Capital por três gols de diferença, na quinta (22), no Mané Garrincha, em Brasília, que se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Diante deste cenário, preservar é verbo obrigatório na cartilha. O técnico Renato Paiva tem o luxo de poupar alguns jogadores e apostar em outros nomes com menos minutagem nas últimas jornadas, como o goleiro Linck, o lateral-direito Ponte, o zagueiro Serafim, o volante De Paula, o meia Lindes, o atacante Elias, além dos polivalentes Marçal e Barbosa.

Botafogo completinho contra a La U?

Outra notícia boa é o tempo para recuperar jogadores no departamento médico. Como o Botafogo não joga no fim de semana, são, então, nove dias para Barboza (zagueiro), Savarino (meia-atacante), Martins (atacante) e Artur (atacante) ficarem à disposição da comissão técnica do Glorioso, contra os andinos, pela Libertadores. O Alvinegro atual campeão continental, precisa vencer para confirmar a vaga nas oitavas de final.

“O calendário brasileiro me obriga a fazer algumas poupanças. Gregore já sentiu algumas dificuldades, o Marlon (Freitas)… São dois campeões em tudo, têm jogado praticamente todas as partidas e com um rendimento muito alto. O Jair é a mesma coisa, o Igor (Jesus)… Há jogadores em alerta. Chega o momento em que tens que gerir. Vamos tentar uma rotação responsável, porque o mais importante aqui é o Botafogo ganhar”, frisou Paiva, após o empate sem gols com o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Chance de ver o ‘miúdo’

A turma que deve ganhar uma oportunidade já está de prontidão, no Espaço Lonier, para entrar em cena. Lindes, por exemplo, tem a confiança de Paiva. Cria do Coimbra, de Minas Gerais, o meia foi acionado pelo treinador português na goleada sobre o Internacional por 4 a 0, há duas semanas, no Engenho de Dentro, pelo Campeonato Brasileiro.

“É mais uma grande descoberta do nosso scouting. Tenho fé e esperança de que, se ele quiser, vai ser um nome importante. É um miúdo muito talentoso, tem muita qualidade e joga naquela posição de 10. Temos que ir colocando com cuidado. Acima de tudo, perceber como está o ambiente, que não ouvimos, mas temos consciência de que, não estando ganhando, o que não é o caso, temos que preservar também este tipo de jogadores e dar-lhes conforto quando eles entram”, pontuou o Mister.

