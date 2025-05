Lúcio publica primeira foto após queimadura causada por lareira ecológica

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia". O zagueiro Lúcio usou Salmos 46.1 na publicação da primeira foto desde a internação causada por uma queimadura na semana passada, em casa. O jogador continua hospitalizado no Lago Sul.

Confira a imagem publicada nos stories do ex-jogador:

Lúcio publica primeiro foto após queimadura (foto: Reprodução/Instagram @lucio_l3)

Titular da Seleção na conquista da Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, o beque nascido em Planaltina teve 18% do corpo atingido no acidente doméstico com uma lareira ecológica. Na imagem, Lúcio aparece com a cabeça, as pernas e parte do braço cobertas por curativos e caminha e pelos corredores do Hospital Brasília.

"Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico", explicou no último sábado Marília Forgiarini, de 29 anos, companheira do jogador aposentado.

Lúcio marcou época no futebol mundial com passagens por clubes como Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Inter de Milão — onde conquistou a Liga dos Campeões da UEFA — e Juventus. No Brasil, atuou por Guará, Gama, Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense, além de uma passagem pelo futebol indiano. Ele encerrou a carreira profissional em 2020.

Pela Seleção Brasileira, jogou na Copa do Mundo de 2002, de 2006 e foi capitão na campanha de 2010. Ao longo da carreira, somou 787 partidas e 54 gols entre clubes e seleção.