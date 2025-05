Cerrado perde de virada do Campinas e interrompe série invicta na LBF

O Cerrado saiu na frente no Ginásio da Asceb, mas não conseguiu segurar o resultado diante do time paulista na noite desta terça-feira - (crédito: Felipe Costa/Cerrado Basquete)

A sequência invicta do Cerrado empolgou, mas acabou nesta terça-feira (20/5) com a derrota por 54 x 65 para o Unimed Campinas, no ginásio da Asceb, pelo 15º compromisso da temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF). O time candango estava embalado com três vitórias consecutivas e desperdiçou a chance de subir mais na tabela após o revés em casa. Ainda assim, a equipe representante do Distrito Federal segue na zona de classificação aos playoffs.

O Cerrado saiu na frente e foi superior na primeira metade da partida, liderando por 27 x 23 até o intervalo. No entanto, as adversárias conseguiram encontrar o jogo dentro da área pintada no terceiro quarto e assumiram a dianteira para não largar mais. Estreantes na LBF, o time da casa esboçou uma reação nos minutos finais, mas o pouco tempo no relógio impediu a tentativa.

“Faltou mais intensidade desde o início do jogo. Começamos bem, conseguindo produzir algumas coisas na parte ofensiva, mas deixamos a desejar na defesa. Assim nenhuma ação tática consegue dar jeito. Precisamos ter mais disposição nesse momento da competição que é muito decisivo, não podemos relaxar em nenhum jogo. Começamos a introduzir nossa intensidade melhor nos cinco últimos minutos, mas se fosse desde o começo provavelmente o resultado seria diferente”, contou ao Correio o técnico Alan Monteiro.

O resultado ruim também faz parte de uma atuação ofensiva abaixo da média para as candangas, que tiveram em Izabela Andrade a maior pontuadora da noite, com 13 pontos. Tati Pacheco e a estadunidense Mia Hopkins foram as únicas outras a alcançar dígitos duplos na pontuação, com 11 e 10, respectivamente. Do outro lado, a argentina Agustina Marin foi a cestinha do confronto, autora de 18 pontos, além de mais 15 da compatriota Meli Gretter.

A derrota freia a arrancada do Cerrado, que havia vencido três vezes seguidas, com direito a superar o líder Sampaio Corrêa. Assim, a equipe da capital estaciona na oitava colocação, com seis triunfos e nove derrotas, além de desperdiçar a oportunidade de deixar para trás o Sodiê Mesquita e o Campinas no confronto direto. O placar também atrapalha em um possível cenário de empate com as campinenses ao fim da temporada regular, já que o desempate é o confronto direto e ambas as partidas foram vencidas pelas adversárias.

“A gente tinha traçado nossos objetivos e sabíamos a importância desse jogo para alcançar uma boa colocação. Os próximos jogos também serão difíceis e não podemos nos dar ao luxo de ter uma intensidade baixa, se não vamos sofrer. Espero que sirva de aprendizado e que possamos entrar 100% em todos os quartos”, acrescentou o treinador.

Restam apenas mais cinco partidas para o término da primeira fase e as candangas seguem entre as oito primeiras, que garantem vaga aos playoffs. O próximo compromisso será contra o Santo André, no domingo (25/5), às 11h, no ginásio da Asceb.

