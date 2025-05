Volpi responsabiliza arbitragem por eliminação do Grêmio

Grêmio não sai do 0 a 0 com o CSA e está eliminado da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação Grêmio)

O goleiro Tiago Volpi estava muito irritado no fim da partida em que o Grêmio foi eliminado pelo CSA após o empate em 0 a 0 pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil (na ida, CSA 3 a 2). A irritação era pela decepção com a falta de efetividade para fazer ao menos um gol que levaria o time aos pênaltis. Mas, principalmente, pelo gol de Aravena, anulado pelo árbitro.

“Uma vez mais, um absurdo anular um gol quando há contato normal. Não muda a frustração de todos e a raiva da torcida com esta eliminação. Mas é inadmissível que, numa jogada como aquela, o árbitro anule um gol. Uma disputa de jogo e não uma falta. A gente se culpa pelos nossos erros, mas o que a arbitragem vem fazendo com o Grêmio, não há como aceitar. Todo jogo é assim. Isso é muito frustrante.”

Para entender: o lance foi nos acréscimos. Após escanteio pela esquerda, Kannemann trombou com Igor Bahia após levar um tranco de outro rival, e Bahia foi ao chão. A bola chegou até Aravena, que chutou para defesa parcial de Gabriel Félix. Na volta, Braithwaite chutou e Enzo salvou na linha. Mas Aravena ainda estava no lance e mandou para a rede. Com o 1 a 0 o Grêmio levaria até os pênaltis. Mas o juiz Candançan anulou o gol por falta, depois de ir ao VAR. Na confusão, com muitas reclamações dos gremistas, Arezo foi expulso.

“Pra gente, é uma decepção grande, mas temos de seguir. Hoje é complicado, a gente fica sempre com a sensação de alguma coisa. Falamos no vestiário que, além de jogar contra 11, jogamos contra a arbitragem. Essa é a nossa rotina”, concluiu Tiago Volpi.

Grêmio e o vexame na Copa do Brasil

Nesta Copa do Brasil, o Grêmio fez campanha decepcionante. Na primeira fase, passou pelo São Raimundo-AM nos pênaltis (8 a 7), após 3 a 3 no tempo normal. Depois, eliminou o Athletic-MG também nos pênaltis (4 a 1), após 1 a 1 no tempo normal. Diante do CSA, uma vitória e uma derrota. Ou seja, em quatro jogos: três empates e uma derrota. Campanha de time pequeno.

