Fluminense vence Aparecidense em Brasília e avança na Copa do Brasil

O Fluminense sofreu o primeiro gol, mas respondeu rapidamente com uma virada impiedosa no gramado do Mané Garrincha na noite desta quarta-feira - (crédito: Marcelo Gonalves/Fluminense)

A melhor campanha da Aparecidense na história da Copa do Brasil parou na terceira fase após a derrota por 4 x 1 para o Fluminense, nesta quarta-feira (21/5), no Mané Garrincha, em Brasília. Adversário do Ceilândia e do Capital na Série D, o time goiano preferiu trazer o jogo para a capital federal e viu o público modesto de pouco mais de 10 mil pessoas apoiar o tricolor carioca. O placar agregado de 5 x 1 na soma dos resultados no Rio e no DF garantiu um lugar nas oitavas de final do mata-mata nacional.

Derrotada no confronto de ida por 1 x 0, e precisando recuperar o placar, a Aparecidense iniciou a partida buscando propor o jogo, apesar das principais chances do primeiro tempo serem do Fluminense. O esforço do Camaleão foi recompensado aos 30 minutos. O zagueiro Wellington, criado na base de Xerém, aplicou a lei do ex ao subir mais alto no escanteio e abrir o placar.

"Ajustamos a marcação no segundo tempo. Fizemos gols roubando a bola no campo de ataque e conseguimos a classificação. A gente vem tentando melhorar, evoluir. Toda equipe é cobrada" Ganso, meia do Fluminense, em entrevista à Amazon Prime

A alegria durou pouco. O tricolor passou a ocupar mais o campo de ataque e fez valer a qualidade de um camisa 10. Aos 40, Ganso conduziu a bola pela direita e achou Samuel Xavier no meio da área. O lateral dominou o passe de direita, cortou o zagueiro e emendou de esquerda para empatar. Pouco depois, aos 46, foi vez de Everaldo aproveitar uma sobra de bola no alto e finalizar de cabeça para completar a virada.

A superioridade física e técnica dos cariocas fez valer ainda mais no segundo tempo. Com domínio completo, o Flu pressionou a Aparecidense contra a parede na saída de bola e achou o caminho para mais gols. Depois de um passe errado, Arias roubou e obrigou o goleiro Matheus Alves a fazer defesa parccial, mas o rebote parou nos pés de Kevin Serna. O colombiano completou na trave e viu a bola bater no zagueiro Vanderley antes de entrar. A fórmula se repetiu minutos depois, dessa vez com Ganso. O camisa 10 recebeu um presente da zaga, ajeitou e mandou no ângulo para completar a goleada.

"Quando a gente enfrenta uma grande equipe como a do Fluminense, o erro tem que ser zero. Erramos algumas saídas de bola e isso é fatal" David Júnior, lateral da Aparecidense, em entrevista à Amazon Prime

O camisa 10, inclusive, se acostumou a marcar de fora da área no Mané Garrincha com a camisa do tricolor. Ele havia feito gols dessa forma contra o Corinthians, no Brasileirão de 2019, e diante do Bangu, no Campeonato Carioca de 2023.

Eliminada, a Aparecidense aposta todas as fichas na Série D e terá outro compromisso no Distrito Federal, dessa vez contra o Ceilândia, neste sábado (24/5), às 16h30, no Abadião. Do outro lado, o Fluminense retorna a atenção ao Brasileirão e tem clássico marcado contra o Vasco, também no sábado, às 18h30, no Maracanã.



Ficha técnica



Aparecidense 1 X 2 Fluminense – Copa do Brasil, terceira fase, partida de volta

APARECIDENSE – Matheus Alves; David, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique (Paulo Meneses) ; Dyego (Gui Meira), Enzo e Higor Leite (Juninho); Kaio Nunes (Allef), João Marcos e Júlio César (Stéfano Pinho). Técnico: Lúcio Flávio

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Ignácio e Fuentes; Hércules (Lezcano), Nonato e Ganso; Arias (Isaque), Everaldo (Paulo Baya) e Serna (Riquelme). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Wellington Carvalho, aos 30, Samuel Xavier, aos 41, e Everaldo, aos 46 do primeiro tempo; Vanderley (contra), aos 19, e Ganso, aos 25 do segundo tempo

Cartões amarelos: Enzo (Aparecidense); Nonato e Thiago Santos (Fluminense)

Data e hora: quarta-feira (21/5), às 19h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Público: 10.113

Renda: R$ 588.700,00



*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima