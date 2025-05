Atuações: como se saíram os jogadores do Flu contra a Aparecidense

O Fluminense carimbou o passaporte às oitavas de final da Copa do Brasil ao golear a Aparecidense por 4 x 1 na noite desta quarta-feira (21/5). Com 10 mil pessoas acompanhando o duelo no Estádio Mané Garrincha, o tricolor carioca fez a festa com os gols de Samuel Xavier, Everaldo, Serna e o capitão Paulo Henrique. Ganso.



Durante o primeiro tempo, a equipe do Aparecidense soube controlar o jogo. Os goianos mantiveram a maior posse de bola e souberam trabalhá-la melhor no ataque. Por outro lado, o Fluminense fez, no primeiro tempo, uma partida abaixo do esperado para um clube que estava com o placar a favor. Apesar dos desfalques, tinha os titulares em campo. Mesmo largando atrás, os cariocas se reencontraram no jogo e buscaram a virada. No segundo tempo, o Fluminense voltou com outra postura. Mais ofensivo, ditou o ritmo e goleou.

Veja as notas para os jogadores do Fluminense

Fábio- Nota: 6,5

Não teve culpa no lance do gol. Nos demais lances, não comprometeu o restante do confronto. Com as poucas chegadas da Aparecidense no segundo tempo, as defesas foram pontuais, tornando-se um paredão tricolor.

Samuel Xavier - Nota: 8

O lateral-direito foi um dos destaques do primeiro tempo. Com Ganso e Arias, o Fluminense conseguiu criar. Na reta final, Samuel marcou, colocando o tricolor à frente.

Thiago Santos - Nota: 5,5

Mais um que não se comprometeu no confronto. Foi amarelado no segundo tempo, onde atuou com mais pressão e ofensividade.

Ignácio - Nota: 5,5

Aparecidense abriu o placar após uma jogada de escanteio, o zagueiro falhou na cobertura do Wellington Carvalho, autor do gol adversário.

G. Fuentes - Nota: 6,5

O lateral-esquerdo foi bem acionado na construção das jogadas do Fluminense no início da partida. Porém, no decorrer do duelo, o colombiano pouco apareceu no jogo, principalmente no ataque.

Hércules - Nota: 6

Apareceu como zagueiro para afastar o perigo da meta do goleiro Fábio. No decorrer da partida, não comprometeu o confronto.

Nonato - Nota: 6,5

O meio de campo do tricolor pouco criava, mas o meia, apesar das dificuldades, destoava no setor. Mesmo amarelado, voltou para o segundo tempo com mais ofensividade, ajudando na transição entre a defesa e o ataque.

Ganso - Nota: 7

Ao lado de Jhon Arias, esteve presente nas duas principais chegadas do Fluminense no jogo, entretanto, faltou entrega. A segunda etapa do capitão tricolor, marcou o primeiro gol do 10 na temporada, atuando com outra postura.

Jhon Arias - Nota: 6,5

Nos momentos de ataque, esteve presente na troca de passes do tricolor no jogo ofensivo. O colombiano foi uma peça chave do Fluminense em campo.

Keven Serna - Nota: 6

Pouco apareceu, mas não comprometeu o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, com a crescente do time, foi mais presente e deixou o dele no jogo.

Eve - Nota: 6

A presença passou um pouco despercebida durante a primeira etapa. Porém, nos acréscimos, apareceu para ampliar a vantagem do Fluminense no duelo.

Reservas

Guga - Nota: 7

O zagueiro não comprometeu a partida, não fez uma partida de holofotes, mas também não deixou a desejar.

Riquelme - Nota: 6

Encaixou bem no ataque tricolor. O time foi superior no segundo tempo, possibilitando o atacante trabalhar mais a bola.

Baya - Nota: 5,5

Entrou bem no segundo tempo, cumpriu com a função no ataque ao substituir o Everaldo.



Isaque - Nota: 5,0

Não fez uma atuação de grande destaque, mas agregou à pressão do Fluminense em campo.



Lezcano - Nota: 5,5



Foi ousado ao entrar no segundo tempo, mas demonstrou falta de entrosamento em lances e tomadas de decisão.