Copa do Brasil: veja data e horário do sorteio das oitavas de final

A data do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil está definida. Conforme anúncio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira (23/5), a escolha dos oito confrontos da quarta fase da copa mais rentável do país ocorrerá no próximo dia 30 de maio.

As bolinhas entram em ação a partir das 15h30 da tarde. As partidas ocorrerão entre os dias 30 de julho e 6 de agosto.

Apenas 16 clubes dos 92 iniciais ainda estão na competição. Outros 12, vale mencionar, estrearam já na terceira fase. Uma dúzia deles representam a primeira divisão do futebol brasileiro. São eles: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Na segunda prateleira, Athletico-PR e CRB foram os sobreviventes. Na terceirona, Retrô e CSA estão dentro.

Alguns derrubaram gigantes para chegar onde chegaram. O CRB, por exemplo, eliminou o Santos de Neymar, nos pênaltis. O CSA zerou as chances do Grêmio. O Retrô mandou embora o Fortaleza. O restante, entre os que já fizeram três partidas, e outros apenas uma, não passaram por grandes dificuldades.

Vale mencionar, além disso, que as primeiras partidas ocorrerão somente no fim de julho em decorrência da Copa do Mundo de Clubes. O torneio internacional ocorrerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, presentes nas oitavas da Copa do Brasil, também estarão no Super Mundial. Os 16 classificados receberão o montante de R$ 3.638.250 como premiação. Os oito que avançarem, além disso, embolsarão mais R$ 4.740.750 em premiação.

Veja os times classificados para as semifinais:

Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus e Maringá)



Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé e Brusque)



Bahia (entrou na 3ª fase e eliminou o Paysandu)



Botafogo (entrou na 3ª fase e eliminou o Capital-DF)



Bragantino (eliminou Sousa, São José-RS e Criciúma)



Corinthians (entrou na 3ª fase e eliminou o Novorizontino)



Cruzeiro (entrou na 3ª fase e eliminou o Vila Nova)



CRB (entrou na 3ª fase e eliminou o Santos)



CSA (eliminou Boavista-RJ, Tuna Luso e Grêmio)



Flamengo (entrou na 3ª fase e eliminou o Botafogo-PB)



Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias e Aparecidense)



Internacional (entrou na 3ª fase e eliminou o Maracanã)



Palmeiras (entrou na 3ª fase e eliminou o Ceará)



Retrô (eliminou Jequié, Atlético-GO e Fortaleza)



São Paulo (entrou na 3ª fase e eliminou o Náutico)



Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu e Operário-PR)