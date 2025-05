Neymar cobra time do Santos após eliminação: 'Não pode depender só de mim'

Neymar deixou em aberto a possibilidade de renovação com o Santos - (crédito: Foto: Reprodução)

O Santos não consegue deixar o momento ruim na temporada. Na noite desta quinta-feira (22), o Peixe perdeu nos pênaltis para o CRB e está fora da Copa do Brasil. A eliminação no torneio se junta à sequência de sete jogos sem vencer, além da 19ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Grande atração alvinegra, Neymar, que voltou a jogar após um mês, não conseguiu ser um diferencial para o Peixe conseguir a classificação. O craque não escondeu que o momento é ruim e afirmou que depende apenas dos jogadores para que a situação mude.

“O que dizer? Não tem o que dizer. Situação é muito ruim, a gente sabe disso. Só depende de nós para mudar a nossa situação”, ressaltou.

O astro entrou aos 20′ no jogo e, em um minuto, criou três chances de gol. Neymar destacou como pode fazer a diferença na partida, mesmo com poucos minutos, mas cobrou que o time não pode ficar apenas na sua dependência.

“Eu sei que, comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 e 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação em que a gente está, e a gente precisa de todos os jogadores para sair desta situação”, enfatizou.

Com contrato até o final de junho e apenas três jogos oficiais no calendário, Neymar ainda não definiu o seu futuro. O craque não fala em uma extensão com o Santos e deixou a situação em aberto.

“Não, não sei ainda”, pontuou.

