Bobadilla se pronuncia após ser acusado de xenofobia: ‘Reagi mal’

O volante Bobadilla se pronunciou pela primeira vez após ser acusado de xenofobia pelo atacante Navarro, do Talleres, em partida na última terça-feira (27), pela Copa Libertadores. O jogador do São Paulo disse que o clima da partida foi quente durante todo o tempo. Além disso, o atleta falou que recebeu ofensas do adversário, mas acabou reagindo mal.

“Foi um jogo muito quente, um clima tenso durante todo o jogo. Depois do nosso segundo gol, tive uma troca de palavras com o jogador do Talleres, onde fui ofendido primeiro, ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpa se encontrá-lo pessoalmente. Desculpas e abraço a todos”, disse Bobadilla, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Aliás, o episódio aconteceu na reta final de partida, quando o São Paulo comemorava o segundo gol, marcado por Luciano. Bobadilla e Navarro discutiram e o jogador do Talleres ameaçou deixar o jogo. Assim, o venezuelano começou a chorar muito e precisou ser acalmado pelos companheiros, pelo árbitro e por alguns jogadores do São Paulo para seguir em campo. Por fim, após a partida, ele fez uma publicação nas redes sociais.

“Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país, espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. Nunca me envergonharei das minhas raízes, mas irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla. No futebol, não há espaço para discursos de ódio”, postou Navarro no Instagram.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular