Defensoras podem ser trunfos em amistoso da Seleção Feminina

A Seleção Brasileira feminina de futebol se prepara para dois amistosos contra o Japão. O primeiro palco do duelo será na Neo Química Arena, onde a lateral Yasmim e zagueira Tarciane estão acostumadas a atuar. As duas, afinal, defenderam as cores do Corinthians e agora desfrutam seu futebol na Europa. Aliás, há mais quatro atletas com passagem pela equipe paulista, além do técnico Arthur Elias.

Aos 28 anos, Yasmim ficou por cinco temporadas consecutivas no Corinthians, entre 2020 e 2024, além de ter defendido o Timão entre 2017 e 2018. Pelas Brabas, ela, aliás, conquistou 17 títulos, sendo quatro da Copa Libertadores Feminina, seis Campeonatos Brasileiros, três Supercopas do Brasil Feminina, três Campeonatos Paulistas Feminino e uma Copa Paulista. Agora, ela atua pelo Real Madrid.

“Estou muito confortável e muito feliz por estar nesse ambiente de volta. Eu vivi grandes coisas aqui. Me sinto realmente em casa quando estou aqui, então está sendo muito bom poder voltar. Eu acho que vou me emocionar quando estiver na Neo Química Arena, por toda a história que eu tenho ali”, afirmou.

Tarciane começou sua trajetória no Daminhas da Bola, projeto social em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense(RJ). Teve passagem pelo Fluminense e chegou ao Corinthians com 18 anos. A zagueira não escondeu o carinho especial pelo centro de treinamento do clube onde deu passos significativos na carreira. Foram quatro temporadas e 10 títulos.

“É minha segunda casa e estar aqui, onde comecei aos 18 anos, trouxe memórias do meu primeiro treino. É um prazer sempre retornar”, destacou Tarciane.

A Seleção Brasileira entra em campo já nesta próxima sexta, às 21h30, na Neo Química Arena. Já na segunda, o Brasil, assim, também contra o Japão, o Brasil jogará em Bragança Paulista, às 20h.

Mais jogadoras na Seleção e Arthur Elias

O Corinthians, aliás, tem cinco convocadas do atual grupo de Arthur Elias: Mariza (zagueira), Thais Ferreira (zagueira), Duda Sampaio (meia), Yaya (meia) e Jhonson (atacante).

Além disso, outras quatro passaram pelo clube paulista nos últimos anos: Ana Vitória (2017-18), Jheniffer (2021-24), Kerolin (2017) e Adriana (2018-22).

O técnico Arthur Elias esteve à beira do campo durante a formação do multicampeão Corinthians e levantou 16 títulos, entre eles cinco Brasileiros (2018, 20, 21, 22 e 23), quatro Libertadores (2017, 19, 21 e 23) e três Paulistas (2019, 20 e 21).

