Caio Bonfim desafia jogadores do RB Leipzig na marcha atlética

O que acontece se colocarmos juntos um medalhista olímpico da marcha atlética e jogadores profissionais de futebol? Dono da prata dos 20km masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Caio Bonfim mostrou no que dá o experimento ao desafiar Christoph Baumgartner, Lukas Klostermann e Kevin Kampl, jogadores do RB Leipzig, da Alemanha, durante ação da Puma, patrocinadora do clube e do brasiliense, no interior de São Paulo (veja o fim ao fim da matéria).

Dono da primeira medalha olímpica do Brasil na marcha atlética, Caio pegou leve no início. Primeiro, apresentou aos jogadores do clube sétimo colocado na Bundesliga os fundamentos da modalidade — não é permitido tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo e, no primeiro contato com o solo, a perna deve estar totalmente esticada.

Após ensinar o trio do RB Leipzig, o talento de Sobradinho promove uma corrida. Dá até uma colher de chá ao permitir os boleiros largarem na frente. Na segunda parte do desafio, os papéis são invertidos. Caio relembra os tempos de categorias de base do Brasiliense ao trocar os tênis por chuteiras e vai ao campo para encarar os jogadores no formato 2 x 2, mas com uma particularidade: era permitido apenas marchar com a bola. A atividade também teve a participação do lateral Juninho Capixaba, do Red Bull Bagantino.

Caio encerra a “mentoria” no interior de São Paulo com trocas de camisetas e de mensagens de espírito esportivo. “Eu me diverti bastante no desafio e foi uma grande honra estar ao lado de jogadores de alto nível do futebol mundial. Eles tiveram muita facilidade em pegar os fundamentos da marcha atlética e se saíram muito bem no esporte”, analisou o “professor” Caio.

O encontro entre Caio Bonfim e os jogadores faz parte das ações que a Puma e o Red Bull Leipzig estão promovendo para a visita do time alemão ao Brasil. O tour do sétimo colocado na última temporada do Campeonato Alemão se encerra após a partida amistosa contra o Santos, nesta quarta-feira (28/5), às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Assista ao desafio

