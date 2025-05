Bayern de Munique anuncia a contratação de Jonathan Tah, ex-Bayer Leverkusen

O Bayern de Munique anunciou a contratação de Jonathan Tah, ex-Bayer Leverkusen, nesta quinta-feira (29). O zagueiro chega ao clube bávaro a custo zero e com contrato válido até junho de 2029. O jogador da seleção da Alemanha vestirá a camisa 4.

Titular absoluto com Xabi Alonso, o atleta foi um dos destaques da campanha do título invicto da Bundesliga na temporada 2023/24. Aliás, o defensor estava no Bayer Leverkusen desde 2015.

O diretor de futebol do Bayern, Max Eberl, comemorou a contratação do zagueiro e confirmou que o clube estava “namorando” o defensor há algumas temporadas.

“Não é segredo que Jonathan Tah está no nosso radar há muito tempo. Apreciamos sua qualidade, ele tem um caráter que assume responsabilidades. Jonathan recebeu muitas ofertas, mas escolheu o Bayern, o que nos agrada muito”, afirmou o dirigente.

Ao site oficial do Bayern, o zagueiro já traçou as metas para a próxima temporada na Baviera.

“Estou muito feliz por estar no Bayern. Quero assumir a responsabilidade aqui e trabalhar duro todos os dias para que tenhamos sucesso como equipe e conquistemos muitos troféus juntos”.

Além do Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid demonstraram interesse no zagueiro nos últimos meses.

