Brasília recebe "Grand Slam" de beach tennis pela quinta vez seguida

Beach tennis caiu no gosto do brasiliense e promete grandes públicos no ITF Sand Series Classic na cidade - (crédito: Divulgação/Sand Series Brasília)

A capital federal segue no mapa dos principais eventos de beach tennis. Entre 9 e 15 de junho, a cidade recebe pelo quinto ano consecutivo o ITF Sand Series Brasília Classic, de 9 a 15 de junho, na Arena BRB, ao lado do Estádio Mané Garrincha. O torneio integra o grupo dos quatro principais do calendário mundial, considerados os Grand Slams da modalidade.

Entre as principais novidades para a versão de 2025 do torneio está a premiação recorde na temporada. Cerca de R$ 621 mil serão distribuídos, incluindo premiação para a categoria mista, novidade no circuito mundial. Os ingressos são vendidos pela plataforma Bilheteria Digital (clique aqui para acessar), a partir de R$ 110 o passaporte para três dias de competição.

Apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL/DF), a competição reúne a elite do beach tennis e promete impactar no desenvolvimento econômico local por meio do incentivo ao turismo, economia criativa, geração de empregos e fortalecimento da imagem de Brasília como destino de grandes eventos.

“Brasília se consolida como capital do esporte, e sediar pelo quinto ano consecutivo o maior torneio de Beach Tennis do mundo é motivo de orgulho para todos nós. Estamos falando de um evento com visibilidade internacional, que movimenta a cidade, valoriza os nossos espaços e gera oportunidades. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação, e seguimos firmes nesse propósito junto à população”, analisa o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira.

Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Eduardo Gordilho, ter um evento desse porte mostra a força que a modalidade tem no país. “É muito gratificante ver o Brasil destacado como epicentro do beach tennis mundial. Dando continuidade a esse protagonismo, Brasília recebe, pelo quinto ano consecutivo, os melhores atletas do mundo em um evento que já se tornou tradição no calendário internacional. Uma oportunidade valiosa para os nossos atletas competirem em casa, com o apoio da torcida, e brigarem por um lugar no pódio em um grande torneio como o Sand Series”, destaca.

ITF Sand Series Brasília Classic terá área de mais de 20 mil m² de estrutura temporária construída especialmente para o evento. Tudo pensando para criar uma experiência de única de “cidade do beach tennis” e com design inovador a atletas, público e patrocinadores. Serão 12 quadras — quatro profissionais, incluindo a central e principal externa — e oito auxiliares.

Também haverá area exclusiva dos atletas com mais de 700 m² e estrutura premium, além de Boulevard de convivência com mais de 900 m², praça de alimentação, lojas, ativações, palco para shows e experiências interativas.

Diretor da competição, Bruno Ferreira enxerga a quinta edição consecutiva em Brasília como um marco. “O Sand Series Brasília Classic nasceu para ser grande e, ano após ano, consolidou-se como um dos torneios mais importantes do mundo. Mais do que um campeonato, criamos uma verdadeira cidade do Beach Tennis, com estrutura de primeiro mundo e experiências únicas para atletas, patrocinadores e público. É um evento que movimenta não apenas o esporte, mas também a economia e o turismo local”, comenta.

Programação prévia

Profissional

9 e 10/6 – ITF BT50

11/6 – ITF Sand Series Brasília Classic – Qualifying

12 a 14/6 – ITF Sand Series Brasília Classic – Chave Principal

15/6 – ITF BT10