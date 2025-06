Brasil leva ouro na final de 5 fitas no Pan-Americano de Ginástica Rítmica

A canção 'Evidências' embalou as conquistas do Brasil em Portugal - (crédito: Federação Portuguesa de Ginástica)

A Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica continua a fazer história. Depois de uma série de medalhas de ouro na etapa de Portimão da Copa do Mundo, o Brasil conquistou mais uma medalha de ouro na final de 5 fitas no Campeonato Pan-Americano de Ginástica, que ocorre neste fim de semana — 31 de maio a 1º de junho — em Assunção, no Paraguai.

Com uma apresentação marcada pela leveza, sincronia e uma forte presença da cultura brasileira, o grupo alcançou a nota de 22.150, garantindo o lugar mais alto do pódio. Mesmo sem a escalação principal, o conjunto se consagrou campeão da prova geral do evento.

O conjunto que brilhou no Pan-Americano é composto por jovens talentos de apenas 17 anos: Julia Kurunczi, Keila Santos, Lavínia Silvério, Maria Fernandes Moraes, Mariane Giovacchini e Rhayane Brum. Elas mostraram que a nova geração está mais do que preparada para representar o país em alto nível.

As conquistas brasileiras no Pan-Americano não pararam por aí. No individual geral, o Brasil também garantiu uma medalha de bronze com Geovanna Santos e uma prata com Barbara Domingos. A expectativa é que o número de medalhas aumente, já que Barbara Domingos e Geovanna Santos se classificaram para todas as finais de aparelhos, que ocorrem hoje, 1º de junho.