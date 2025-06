Jogos da Juventude 2025 entram na contagem regressiva de 100 dias

Estamos a 100 dias maior edição dos Jogos da Juventude. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2000, o principal evento de novos talentos do esporte do país entra em contagem regressiva para a abertura em 10 de setembro. Serão pouco mais de duas semanas de disputas na edição que marca o retorno de Brasília como sede, após oito anos.

O status de maior edição dos Jogos da Juventude é reforçado pelos números. Serão mais de 6 mil pessoas envolvidas — 5.905 atletas e treinadores —, 19 instalações esportivas, 15 hotéis, mais de 40 mil diárias, 70 mil refeições reservadas e 13 caminhões de materiais.

Além de se engajar na organização das disputas, a entidade promove ativações e inovações. Tema de extrema importância no alto rendimento, a saúde mental e o esporte seguro terão ações em Brasília, com participação de especialistas em áreas de descompressão e biblioteca. Treinadores e oficiais poderão participar de palestras. Também haverá uma sala privada para atendimento e plantão.

A sustentabilidade também é um dos focos do COB para esta edição dos Jogos da Juventude, com ações como coleta seletiva, fornecimento de garrafas d’água, disponibilização de bebedouros, doação das lonas usadas no evento e outras atividades.

Uma das novidades desta edição dos Jogos da Juventude são os embaixadores. A expectativa é que cada uma das 20 modalidades tenham um representante de peso. O vôlei terá a bênção do levantador Bruninho, campeão olímpico com a Seleção Brasileira na Rio-2016 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012. Bronze no revezamento 4x100m na China e recordista sul-americana dos 100m rasos (10s91), Rosângela Santos será a embaixadora do atletismo.

Os Jogos da Juventude têm participação na formação de grandes nomes do esporte brasileiro, como Hugo Calderano (tênis de mesa), Beatriz Souza (judô), Duda Lisboa (vôlei de praia), Rosamaria e Darlan (vôlei), Darlan Romani e Alison dos Santos (atletismo) e outros.

O processo seletivo, realizado pelas 27 unidades da Federação, envolve mais de 2 milhões de estudantes de até 17 anos nas etapas classificatórias, garantindo uma representação nacional abrangente e única, reforçando a cada ano o compromisso dos envolvidos com o esporte educacional.

Voluntariado

Programa do COB que promove os Valores Olímpicos e contribui para a formação integral do ser humano, o Transforma capacitará professores locais ao longo do evento, por meio da formação "Sonhos Transformam" e levará centenas de crianças da rede pública de ensino para se juntarem aos atletas dos Jogos e participarem das atividades no Centro de Convivência.

O programa de voluntariado para os Jogos da Juventude 2025 está aberto desde 30 de abril e ficará disponível por meio do site do evento (clique aqui para acessar) até 30 de junho. As candidaturas passarão por análise e seleção. A partir de agosto, haverá treinamento on-line e presencial.

Os requisitos obrigatórios são: disponibilidade de pelo menos nove dias; ensino médio completo; e ter 18 anos no mês da realização dos Jogos. Durante o evento, todos os voluntários receberão credencial, uniforme, alimentação, certificado com declaração de horas de atividades e ajuda de custo para o deslocamento interno.