Raphinha destaca solidez defensiva do Brasil com Ancelotti

Raphinha destacou a solidez defensiva do Brasil nos primeiros jogos com Ancelotti - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pela primeira vez nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil completou duas partidas sem sofrer gols. Afinal, nos primeiros jogos sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira empatou sem gols com o Equador e venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena. Dessa forma, garantiu a vaga no Mundial.

“O mais importante é não levar gol. Quando consegue defender bem, a chance de conseguir uma vitória é maior. A solidez defensiva é importante para a nossa caminhada até a Copa do Mundo. Quanto melhor a gente estar defensivamente, ofensivamente temos muita qualidade e vamos ter capacidade para chegar no gol”, disse.

Nos primeiros jogos com Ancelotti no comando, foi possível notar uma mudança de postura defensiva, começando com o ataque. Na vitória sobre o Paraguai, por exemplo, o quarteto ofensivo formado Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha foi importante para conter a saída de bola paraguaia. Aliás, o Brasil chegou ao gol dessa forma, após Matheus Cunha roubar a bola.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 25 pontos e subiu para o terceiro lugar. Assim, garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Já o Paraguai, por sua vez, está em quinto, com 24, e ainda sonha com a vaga no Mundial. A Seleção Brasileira volta a campo nos dias 9 e 14 de setembro, contra Chile e Bolívia, e encerra a participação nas Eliminatórias.

