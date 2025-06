Ancelotti elogia postura da Seleção e destaca defesa

O Brasil voltou a sorrir após a chegada de Carlo Ancelotti. Afinal, nos dois primeiros jogos sob o comando do treinador italiano, a Seleção Brasileira ficou pela primeira vez sem sofrer gols em jogos consecutivos nas Eliminatórias. Além disso, a vitória sobre o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada, garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026.

“Foi um bom jogo. Fizemos um bom primeiro tempo, onde o time jogou bem, controlou e sofreu pouco. O Paraguai é um time muito sólido, diminuímos o ritmo no segundo tempo, mas estamos contentes com o desempenho. Temos um ano de trabalho pela frente (até a Copa do Mundo). Era muito importante conseguir a classificação e fizemos isso com uma boa atuação”, disse Ancelotti.

Foi a primeira vitória de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Com a classificação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil também manteve a escrita de único país presente em todas as edições desde 1930.

Solidez defensiva nos primeiros jogos

Uma das marcas do futebol italiano é a defesa. Assim, essa foi a primeira grande mudança na Seleção Brasileira após a chegada de Ancelotti. Afinal, o Brasil não foi vazado contra Equador e Paraguai. Contudo, foi possível notar o time mostrando duas facetas diferentes. Contra os equatorianos, num esquema com três meias. Já contra os paraguaios, um quarteto ofensivo. Para o treinador, a intensidade é a chave.

“O futebol moderno exige intensidade com a bola e também sem a bola. A pressão é importante porque não permite que o adversário jogue como queira. Mas é preciso se sacrificar e ter compromisso. Temos jogadores com características de jogar aberto ou por dentro. Então é possível jogar com três meias ou quatro atacantes”, afirmou.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 25 pontos e subiu para o terceiro lugar. Já o Paraguai, por sua vez, está em quinto, com 24, e ainda sonha com a classificação para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira volta a campo nos dias 9 e 14 de setembro, contra Chile e Bolívia, e encerra a participação nas Eliminatórias.

