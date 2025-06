Fifa reduz preço dos ingressos do Mundial de Clubes; veja os novos valores

Com a proximidade do início do Mundial de Clubes e a pouca procura por ingressos, a Fifa decidiu implementar reduções nos preços, nesta quarta-feira (11). O principal foco é a partida de abertura, que acontece neste sábado (14), às 21h (de Brasília), entre Inter Miami e Al Ahly, nos Estados Unidos.

Um exemplo disso é a queda nos valores desde que os ingressos começaram a ser vendidos, em dezembro. O setor mais barato caiu de 359 dólares (cerca de R$ 1.945) para 69 dólares (cerca de R$ 385).

Mesmo com a presença de Lionel Messi, a entidade teve que baixar o valor dos setores. Além disso, ela também ofereceu aos estudantes de uma faculdade local um ingresso por 20 dólares (cerca de R$ 111 na cotação atual). Ainda, no pacote, fez a promessa de até quatro bilhetes de cortesia.

Presidente da Fifa confiante

Nesta terça-feira (10), Gianni Infantino, presidente da Fifa, descartou uma possível preocupação com a venda de ingressos do Mundial de Clubes. Para ele, o Hard Rock, estádio da partida de estreia, estará lotado para o início do novo torneio.

“Sim, o Hard Rock estará lotado. Teremos uma ótima atmosfera. Será histórico. Serão dois times históricos por motivos muito diferentes. O estádio estará lotado”, afirmou o italiano.

“Bem, como acontece com todo novo empreendimento que alguém tenta criar no mundo, sabe, sempre há discussões e nunca se sabe ao certo o que vai acontecer. Mas tenho certeza de que todos que virão, e ainda há ingressos disponíveis, muitos sairão nos próximos dias”, continuou o presidente.

Por fim, apesar de tais afirmações, o site oficial do Mundial de Clubes não indica entradas esgotadas em nenhum dos jogos até o momento.

