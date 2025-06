Neymar e Santos: confira o que falta para a renovação do contrato

Neymar e a diretoria do Santos estão próximos de acertar a renovação de contrato. A negociação gira em torno do novo tempo de vínculo, que deve se estender até junho de 2026. O camisa 10 voltou ao Peixe em fevereiro desta temporada, mas sofre com uma sequência de lesões.

A diretoria santista tenta convencer o staff do jogador e principalmente Neymar a permanecer no clube até dezembro de 2026, estendendo por mais seis meses o contrato inicialmente proposto. O vínculo atual termina no dia 30 de junho de 2025. Apesar disso, as partes não demonstram pressa para fechar o acordo em definitivo. A informação é do portal ‘ge’.

Neymar, por sua vez, nunca escondeu o desejo de voltar ao futebol europeu, caso apareça uma oferta considerada interessante — o que não houve. O jogador afirmou recentemente que não pretende defender outro time no Brasil que não seja o Santos, embora evite cravar sua permanência no clube em entrevistas.

O Santos, por outro lado, precisa pagar R$ 85 milhões em parcelas mensais à empresa NR Sports, responsável pela gestão da imagem do atleta. O clube também firmou um acordo que destina à empresa 75% dos valores arrecadados com patrocínios e contratos comerciais fechados após a chegada do craque.

No clube, o pai de Neymar tem liberdade total para negociar acordos e propor melhorias na estrutura. Uma parceria com uma empresa privada, por exemplo, prevê a construção de um novo CT para o time profissional em Praia Grande, com entrega prevista para junho de 2026.

