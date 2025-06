Agências de imigração dos EUA farão a segurança da abertura do Mundial

Taça do Mundial de clubes, que começa no próximo sábado (14), nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

O Mundial de Clubes começa no próximo sábado (14), nos Estados Unidos, às 21h (de Brasília). Assim, a partida entre Inter Miami e Al Ahly, em Miami, terá agentes da imigração americana integrando as equipes de segurança. Isso acontece após a ordem de proibição da entrada de cidadãos de 12 países no país.

“A CBP estará equipada e pronta para fornecer segurança para a primeira rodada de jogos”, publicou a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos nas redes sociais.

Dessa forma, o ICE (Imigração e Alfândega dos EUA) e o CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA) são as maiores agências no combate à imigração ilegal. Essas equipes costumam fazer a segurança de grandes eventos, porém não informaram se pretendem verificar documentos e prender torcedores que estejam ilegais.

A ordem do presidente Donald Trump entrou em vigor na última segunda-feira (9). Ela não se aplica a atletas, delegações e familiares, entretanto torcedores estarão sob vigilância. A Casa Branca destacou que haverá exceções para Copa do Mundo, Olimpíada e outros grandes eventos esportivos.

Segundo dados de 2023 do Departamento do Censo dos Estados Unidos, 54,3% da população de Miami é composta por pessoas nascidas fora do país. A proibição do presidente norte-americano inclui os seguintes países: Afeganistão, Myanmar, Chade, Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

