Piloto da F1 come 51 tacos em uma hora e bate recorde

O piloto de Fórmula 1, atual reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, protagonizou um feito inusitado fora das pistas nesta terça-feira (10/5), ao quebrar o recorde de um restaurante em Boulder, no estado do Colorado (EUA). Ex-companheiro de equipe de Lewis Hamilton, Bottas correu pela Mercedes entre 2017 e 2021. Desde então, defendeu a Alfa Romeo, equipe que posteriormente passou a se chamar Sauber.

O finlandês de 35 anos comeu 51 tacos mexicanos em apenas uma hora, marca que lhe garantiu o recorde do estabelecimento. Bottas compartilhou a façanha gastronômica nas redes sociais, posando em frente à placa que oficializa o recorde.

Essa não foi a primeira vez que o finlandês demonstrou apreço pela culinária mexicana. Em outubro de 2024, às vésperas do Grande Prêmio do México, ele publicou imagens saboreando tacos em uma taqueria premiada com estrela Michelin. "Terça-feira de Tacos com Estrela Michelin", escreveu, fazendo referência à tradição americana.

Nos Estados Unidos, é comum que às terças-feiras as pessoas celebrem o "Taco Tuesday", reunião informal marcada pelo consumo de tacos. Entre os adeptos famosos do costume está LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, que frequentemente compartilha momentos em família saboreando o prato típico da culinária mexicana.