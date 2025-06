MetLife recebe versão brasiliense de "Romeu e Julieta"

New Jersey — O que Deus uniu, não separe um jornalista sentado entre eles na aeronave no voo de Brasília rumo aos Estados Unidos. O bancário palmeirense André estava na janela antes da partida no Aeroporto Internacional JK. A companheira corintiana dele, Vivan, funcionária de uma agência de viagem, ocupava o assento no corredor. Antes deste repórter sentar-se, ela pede para ir na poltrona do meio para ficar ao lado do amado.

O apoio incondicional ignora a rivalidade. Ela se gaba de o Timão ter um Mundial. Aquele de 2000 na decisão nos pênaltis contra o Vasco, no Maracanã. Ele e toda a torcida do Palmeiras não aguentam mais ouvir que não têm Mundial. Querem ganhar um a qualquer custo. Nem que seja a Copa Intercontinental realizada no fim de cada temporada.

"A gente se organizou para isso. Um colega nosso está indo junto. Ele estava insistindo, eu respondi que era muito dinheiro. De repente foi me dando vontade e decidi: ou eu vou até a final ou não vou. Eu tenho ingresso até a final", diz o confiante André. "Se o Palmeiras eventualmente perder, a Fifa reembolsa o ingresso".

"Quando ele falou que vinha eu disse: 'não vou gastar meu dinheiro com isso, não sou nem palmeirense. Ele falou que pagava a passagem e a hospedagem e aí começou a ficar interessante. Vou até ao jogo no domingo (hoje) para não ficar sozinha. Estou tentando não secar porque eu quero curtir até o final", diverte-se Vivian.

Vizinhas, Nova York e New Jersey foram invadidas por torcedores do Palmeiras. A cor verde predominava no aeroporto de Miami, um dos pontos de conexão. Morador de Sobradinho, Eder Campos resume a paixão dele a um fim de semana em New Jersey. Ele saiu de Brasília com apenas uma bolsa, desembarcou na cidade no sábado, assistirá à partida de hoje contra o Porto e embarca de volta para Brasília depois do jogo.

"Foi de última hora. Quando vi que o valor dos ingressos tinha dado uma baixada, fui pesquisar voo, hospedagem e achei tudo mais ou menos em conta. Claro que não está nada barato porque comprei na quarta-feira", conta o apaixonado pelo Verdão desde o início da era Parmalat com as conquistas do Brasileirão de 1993 e de 1994.

"A minha expectativa é de que o Palmeiras passe bem pela primeira fase. O que eu vou achar maravilhoso para o Palmeiras é chegar nas quartas de final e brigar de frente com qualquer adversário que seja", projeta o morador do Distrito Federal.