Palmeiras inicia busca por torneio com status de obsessão

Alviverde, do atacante Vitor Roque, treinou ontem na ensolarada Universidade da Carolina do Norte antes de encarar chuva de New Jersey - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

New Jersey — Quando surgir o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda contra o Porto, no MetLife Stadium, hoje, às 19h, na primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o técnico Abel Ferreira, Estêvão e companhia sabem bem o que vem pela frente: a pressão externa de 64 anos pela validação de uma conquista.

Internamente, o Palmeiras e uma legião alviverde responsável por quebrar o porquinho e investir o rico dinheirinho para estar nos Estados Unidos considera o título da Copa Rio de 1951 contra a Juventus inquestionável. Vasco, Áustria Viena, Nacional, Sporting, Nice e Estrela Vermelha também participaram daquela competição no Rio de Janeiro e em São Paulo. Independentemente da luta inglória pelo reconhecimento da Fifa, a batalha na "Gloryland" é pelo bicampeonato.

O tempero da estreia é português. Ex-lateral do Sporting, Abel Ferreira reencontrará o Porto e o povo dele. Vizinha de Nova York, New Jersey tem a maior comunidade lusitana entre as cidades dos Estados Unidos. Portanto, a disputa no gogó é para transformar o palco do jogo em um Allianz Parque ou no Estádio das Antas — o lar do Porto.

Entre os clubes brasileiros, o Palmeiras é o mais obsessivo pelo título. Iniciou o ano indicando a prioridade ao contratar centroavante e investir em reforços importantes como Facundo Torres e Paulinho. Mais que um time, a diretoria alviverde montou um plantel para a temporada.

A confiança em uma estreia positiva tem nome Abel e sobrenome Ferreira. Ele é a identidade do Palmeiras: um time copeiro e extremamente competitivo em torneios como esse. O time paulista acaba de encerrar a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento: seis vitórias em seis partidas. Abel Ferreira em estado puro.

Embora o duelo com o Inter Miami, de Lionel Messi, seja o mais esperado pela torcida, Abel combate o pensamento acelerado. "Nós temos um objetivo muito claro: primeiro é passar a fase de grupos, e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo. Portanto, é um de cada vez, para conseguirmos o nosso primeiro objetivo que é passar a fase de grupos", prega o mentor intelectual do Palmeiras.

A combinação defesa que ninguém passa, linha atacante de raça e torcida que canta e vibra é a chave para o sucesso na largada antes dos duelos contra o Inter Miami e o Al Ahly. O peso europeu indica favoritismo ao Porto, porém o Dragão está sem rumo desde a transferência do técnico Sérgio Conceição para o Milan. O argentino Martin Anselmi tenta colocar ordem na casa em nome do favoritismo, mas o trabalho não está sendo fácil.

O Dragão encerrou a última temporada em terceiro lugar no Campeonato Português, em quarto na Taça de Portugal, foi semifinalista da Taça da Liga e ganhou a Supercopa Cândido de Oliveira. Pouco para o bicampeão da Champions League em 1988 e em 2004.

"É uma competição diferente em que, ao se jogar num só local e com este formato de Mundial, todos os jogos vão ter muita intensidade. Os detalhes vão ser muito importantes, não há margem para errar porque é uma fase de grupos e já sabemos como é este tipo de competições em que é necessário ganhar para se poder seguir em frente", avalia o profissional de 39 anos. Em 2022, o argentino levou o Independiente del Valle ao título da Copa Sul-Americana. No ano seguinte, calou a torcida do Flamengo na Recopa.

O Porto deve ter uma baixa relevante. Herói de Portugal na conquista da Nations League no domingo passado contra a Espanha nos pênaltis, o goleiro Diogo Costa está lesionado e pode dar lugar ao reserva Cláudio Ramos na abertura da Copa do Mundo de Clubes.

Devido ao tempo instável em New Jersey, os jogadores não puderam testar o gramado reformulado do MetLife Stadium. A impressão, no entanto, é de um piso instável, pois é possível ver as divisões das placas de grama colocadas sob o piso original.

Ficha técnica

19h (de Brasília)

MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Transmissão: CazéTV, Globo e SporTV

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Palmeiras (4-4-2)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Rios e Emiliano Martínez; Estêvão, Felipe Anderson Facundo Torres; Vitor Roque

Técnico: Abel Ferreira (Portugal)

Porto (4-3-3)

Cláudio Ramos; João Mário, Nehuén Pérez, Marcano e Francisco Moura; Fábio Vieira, Zé Pedro e Rodrigo Mora; Pepê, Aghehowa e Rodrigo Mora

Técnico: Martin Anselmi (Argentina)